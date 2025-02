La amenaza de un okupa al propietario del piso: "Todo lo que hayas hecho pasar a mi familia lo vas a pagar"

La pesadilla de Albert comenzó cuando decidió alquilar su piso a un compañero de trabajo al que conocía desde hacía tiempo. Hoy ese inquilino lleva un año sin pagarle el alquiler de esta vivienda de Ribes de Freser, en Girona.

Cuenta Albert que se cumple ahora un año y dos meses desde que alquiló su piso a esta familia mientras él se iba a dormir a casa de su padre. En aquel momento el antes inquilino y ahora okupa entró en el piso con su pareja embarazada. Al principio, le abonó dos meses de alquiler y ahora lleva un año sin pagarle la cantidad acordada. Albert cobra una pensión de 600 euros y no puede hacer frente a su día a día, sumado al pago de los suministros de los okupas.

Cuando ha intentado hablar con el que antes fuera su amigo solo recibe amenazas e insultos. Un equipo de Espejo Público ha sido testigo de la violencia verbal con la que reacciona este hombre ante la presencia de su casero. El okupa asegura que Albert tiene 3 ó 4 pisos y mantiene que le ha pagado más de un año el alquiler. Apunta además que ha sido Albert quien le ha dejado a él y su familia sin luz ni agua teniendo un bebé de 15 meses. "El día de mañana acuérdate de mí porque todo lo que hayas hecho pasar a mi familia lo vas a pagar", le amenaza.

"Lo peor de todo es que ellos tienen las de ganar"

Este propietario desesperado lamenta que esas amenazas son continuas y que "lamentablemente, ellos tienen las de ganar". Niega todas las acusaciones del okupa, y el hecho de que tenga varios pisos. Asegura que el gas lo cortó la compañía porque no les dejaron pasar a hacer la revisión, y que la luz no la tienen cortada. "Arrancó la antena de mi padre y la mía también. He mantenido esta familia durante un año y cobro una pensión de 600 euros", sostiene.

Albert reclama que la casa que tiene okupada la necesita y es donde ha vivido siempre y criado a sus hijos. La oposición del Ayuntamiento le ofrecía una casa en Bruguera para pasar un mes hasta que se solucione esta situación, una opción que declinó: "Yo tengo mi casa, que le ofrezcan esa casa u otra ellos", reclama.

