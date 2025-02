Albert, arruinado por sus okupas y viviendo en una tienda de campaña: "El vulnerable soy yo"

Albert es albañil y decidió alquilarle su vivienda a un compañero de trabajo. Eran vecinos de cruzarse a diario por la escalera. Este vecino, compañero y amigo se convirtió en su inquilino sin que Albert pudiera imaginar el periplo de okupación que se le venía encima. Su inquilino pagó los dos primeros meses de alquiler pero después fue pasando el tiempo y dejó de hacerlo. Alegaba que no tenía trabajo y que le era imposible hacer frente a estos gastos. Ahora ha pasado un año sin pagar el alquiler mensual y tiene arruinado a Albert.

El ahora okupa vive con su mujer y un hijo en la vivienda de Albert, que mientras tanto duerme ahora en una tienda de campaña. Ha estado viviendo en un local de sus padres desde hace un año. Finalmente ha decidido acampar ante el Ayuntamiento de Ribes de Freser, en Girona, para denunciar la situación que está atravesando.

"No lo veo como inquiokupa, son okupas igual pero entran de otra manera"

Él mismo cuenta que hace un año y dos meses quería hacer obras en su piso y decidió ir a dormir al local de su padre, que le dejó hacer uso de este espacio sin ningún problema. Durante ese tiempo el okupa entró a vivir en su vivienda como inquilino. "No lo veo como un inquiokupa, son okupas igual, aunque sea otra la manera en la que entran. "Yo soy mucho más vulnerable que ellos porque tengo una pensión de 600 euros, de los cuales ahora ya 300 se me irían en sus facturas de luz. Ellos mismos no dejaron entrar a las inspecciones de gas, cortaron el gas de la casa. Ahora mismo están gastando luz por valor de 300 euros, que yo con 600 euros no puedo pagar. Ahora van a cortar la luz", denuncia.

Ha decidido acampar en la plaza del Ayuntamiento como protesta. "Estas noches se ha nublado el cielo y no ha llegado a helar", cuenta. "He tenido entre comillas suerte, tampoco ha sido de las peores noches". No le han puesto problemas y por la reivindicación que mantiene le han dejado acampar. Cuenta que ya se ha reunido con el Ayuntamiento y las asistentas sociales para agilizar los trámites para recuperar su casa y tiene la sensación de que la burocracia va un poco más rápido desde que se ha manifestado.

Tiene la grabación de cámaras en las que se escuchan los insultos y amenazas de la persona que hoy okupa su casa. Lleva sin hablar con él desde el momento en el que llegaron de pagarle. "Después contraté una empresa de 'desokupación' que ya no sirve de nada", lamenta. "Éramos vecinos, nos cruzábamos en la escalera. A mi madre la tienen enferma, solo de cruzársela por la escalera", señala.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.