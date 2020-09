José Luis Martínez Almeida: "Sánchez no es un buen samaritano que venga a ayudar a Madrid, es que tiene que cumplir sus obligaciones"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, lamenta que se pretenda politizar el confinamiento de Madrid para frenar el coronavirus. "Me parece irresponsable que desde partidos políticos como Podemos se aliente a que la gente salga a la calle. Podemos forma parte del Gobierno de Aragón y los números son similares". No va a "criminalizar las manifestaciones" pero cree que usan al Sur para llevar a cabo sus propósitos políticos.

Almeida ha hablado con Susanna Griso horas antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúna con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Considera Almeida que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez "no es un buen samaritano, y decir que viene a Madrid a ayudar no es decir la verdad, es su obligación". "No viene a echar una mano, España tiene que dejar de ser un reino de taifas".

Ha confirmado que Ayuso pedirá al Gobierno de la nación apoyo desde el punto de vista de recursos humanos y materiales para que Madrid pueda hacer frente a la segunda ola de coronavirus. Martínez- Almeida ha lanzado un mensaje a los madrileños: "Aquí el que crea que por vivir en una zona distinta está libre de este virus está equivocado. Toda la ciudad está en un situación complicada. Que nadie piense que está libre de coronavirusporque no le hayan aplicado estas restricciones".

Cree que los madrileños están volviendo a tener un comportamiento ejemplar "con un desgaste mental importante" y agradece que en estas primeras horas de nuevas medidas no haya habido incidencias significativas.

El alcalde de la capital ha confirmado que Madrid trabaja en la generación de hoteles medicalizados para que las personas que no tengan condiciones para guardar cuarentena en su domicilio puedan pasarla allí y evitar así contagios en el núcleo familiar.

Considera Martínez- Almeida que no se dan las circunstancias para el estado de alarma"sino para que el Gobierno de la nación entienda que no es un buzón de peticiones del estado de alarma, lo que tiene es que asumir sus obligaciones porque esto no solo es un problema en Madrid sino de España".

