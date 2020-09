Edmundo Bal: "El estado de alarma es la última herramienta a la que se debe recurrir"

Al número dos de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, le parece lógico que se establezcan unas medidas de restricción más estrictas de las que existen actualmente visto la tendencia alcista de la pandemia en Madrid. Cree que siempre pensamos "en las medidas más graves y penosas pero puede haber otras en relación con los aforos o la celebración de reuniones" que no limiten completamente la movilidad de los ciudadanos.

Asegura que cuando se levanta por las mañanas lo primero que hace es mirar los números de la epidemia en la Comunidad de Madrid. "Los datos van subiendo y los sanitarios a los que conozco me dicen que los hospitales están muy al borde de llenar su capacidad", asegura.

Apunta que "el estado de alarma es la última herramienta a la que hay que ir" cuando no nos queda más remedio.

Se muestra satisfecho de que en el llamado por el Gobierno decreto de la nueva normalidad se haya establecido una potestad que es la declaración de acciones coordinadas al ministro de Sanidad. Además, apunta, se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una reforma al objeto de dar una respuesta judicial lo más rápida posible a la toma de medidas administrativas por parte de las autoridades sanitarias. "Si no se adoptan las medidas por pate del juez puede haber recurso ante el Tribunal Supremo", matiza.

Lamenta que muchos ciudadanos vean a los políticos "como extraterrestres que acaban de aterrizar en el Planeta Tierra" por las preocupaciones que muestran en su día a día "alejadas de lo que le interesa a la ciudadanía". Pide al Gobierno que trabaje en cuestiones como la necesidad de los padres que tengan a un hijo en cuarentena que no sea positivo, no puedan teletrabajar y no puedan cuidarle.

Puedes volver a ver la entrevista completa a Edmundo Bal en Atresplayer.