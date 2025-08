Alcalde de Fuenlabrada: "Nos vamos a estar arrojando los menores no acompañados"

"No hay un reparto equilibrado de los menores no acompañados y si la Comunidad de Madrid no lo ha establecido es su problema, pero nos vamos a estar arrojando los menores no acompañados y me parece lamentable", sentencia Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, sobre la polémica por el reparto de menores migrantes no acompaños entre municipios madrileños. "Lo que tiene que haber es una mesa donde estas cosas se traten de una forma seria para establecer un reparto de municipios y no generar este tipo de tensiones entre municipios", añade el regidor en el programa Espejo Público.

La pasada semana el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón inició el procedimiento para ordenar el cierre del Centro de Recepción y Acogida de Refugiados que el Gobierno mantiene funcionando en este municipio desde 2022. La amenaza de cierre surge tras la posibilidad, no decidida aún, de que el Gobierno envíe a este centro a 400 menores migrantes de los 4.000 acogidos ahora en Canarias. El ayuntamiento de Pozuelo, de Partido Popular, asegura que el centro no tiene licencia para esa actividad, pese a llevar tres años acogiendo a refugiados, especialmente ucranianos, y la Comunidad de Madrid apoya la decisión. El pasado mes de marzo la Comunidad de Madrid valoró enviar una cifra superior de menores migrantes a un centro de Fuenlabrada, con el Ayuntamiento en manos del PSOE.

Trato diferente del Gobierno de Díaz Ayuso

"Me sorprende que Pozuelo se haya agarrado a una licencia administrativa y precisamente lo que sucedió en Fuenlabrada es que la Comunidad de Madrid intervino el Plan General de Ordenación Urbana para, de forma unilateral, dar la licencia al centro de La Cantueña, que tampoco podía tenerlo-, afirma el alcalde Ayala en Espejo Público -. La Comunidad de Madrid actúa de forma diferente en Pozuelo y en Fuenlabrada; en Pozuelo deja hacer al Ayuntamiento y en Fuenlabrada nos cortó esa posibilidad poniéndonos ese centro de menores en un polígono industrial y en unas condiciones que no nos parecen las adecuadas; la comunidad de Madrid debe hacer en Pozuelo lo mismo que hizo en Fuenlabrada".

El regidor niega que el Ayuntamiento de Fuenlabrada se oponga a la llegada a ese municipio de menores migrantes no acompañados. "No es que Fuenlabrada no los quiera, Fuenlabrada no los quiere en un polígono industrial y en edificio que es municipal", -añade-. Javier Ayala reclama que la Comunidad de Madrid se reúna con los 179 municipios de la región: "Tiene que establecer un criterio, cuántos chicos corresponden a cada municipio y qué políticas sociales se aplican; no podemos hacer macrocentros para que los chicos estén recogidos sino que tiene que ser en grupos muy reducidos, con atención personalizada y estableciéndolos en distintos municipios de la comunidad; esto que digo hoy aquí, en antena, y que me parece bastante sensato, me gustaría decírselo a algún responsable de la Comunidad".

Contra macrocentros de menores

"No estoy diciendo que no haya menores no acompañados en Fuenlabrada, sino que lo que no puede haber es un centro masificado", se esfuerza Ayala en dejar claro. Y añade: "Queremos saber cuántos chicos nos corresponde a Fuenlabrada, cuántos a Las Rozas, cuántos a otros municipios y lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es autorizar ese centro en Pozuelo de Alarcón".

Ayala considera que la situación de los 4.000 menores acogidos ahora en Canarias es algo que afecta al Gobierno central, a las autonomías y a los municipios. Y cree que la presidenta madrileña debe hacer lo que ya ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. "El Gobierno ha establecido unos criterios objetivos y se ha sentado con las comunidades autónomas. Queremos que las comunidades se reúnan con los municipios para establecer unos criterios objetivos que luego nos gustarán más o menos, pero no estoy de acuerdo en que de forma unilateral, saltándose la autonomía local, el gobierno madrileño nos ponga ese centro en condiciones que no son las que deben tener estos menores", concluye el alcalde de Fuenlabrada.

