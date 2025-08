El pasajero que se grabó con la mascarilla en el avión que chocó contra un pájaro en Barajas y tenía como destino París: “Tuve un ataque de pánico”

Ayer por la tarde los pasajeros de un avión de Iberia, que salía de Barajas, se llevaron un buen susto. Un pájaro impactaba con este avión. La parte delantera de la aeronave quedó con algunos daños visibles. Aún así, todos los pasajeros pudieron volver al aeropuerto sanos y salvos y realizar un aterrizaje de emergencias en Barajas.

Giancarlo, es uno de los pasajeros que le tocó vivir esta experiencia. Grabó el momento inmediatamente posterior al impacto. En él se le puede ver con la mascarilla mirando a todos lados, desorientado, sin saber qué ocurría.

Hemos podido hablar en directo con él desde el programa Espejo Público. Cuenta que les dijeron que el ave que había impactado se trataba de un buitre. Detalla cómo fueron los minutos previos y posteriores al incidente: “Apenas salimos estaba hablando el capitán y nos dice que va a haber una breve turbulencia por las condiciones climáticas. Estaba hablando ya la azafata y sentimos un golpe y entendimos que debía ser eso a lo que se refería el capitán, hasta que empezó el sonido que se escucha en el vídeo, un zumbido y un traqueteo".

Se vivieron momentos de tensión

Giancarlo relata que las máscaras no cayeron, pero la aeronave comenzó a llenarse de humo, “fue un momento de pánico”. Y ese humo “ardía, ardía en los ojos, ardía en la nariz y la gente estaba desesperada, gritaban ayuda y no llegaban los asistentes de vuelo y empezaron a golpear para sacar las máscaras”. Al parecer, según cuenta este testigo “cinco minutos después” de que llegara el humo llegó un asistente de vuelo con un extintor. “Cuando uno ve angustiado a los asistentes de vuelo uno sabe que la cosa es seria”, revela Giancarlo.

El susto acabó con la vuelta del pasaje a la terminal y con su reubicación en un vuelo posterior. Aunque Giancarlo todavía se está recuperando, ya que tuvo un ataque de ansiedad. “Se me durmieron las manos y me quedan tres vuelos de este viaje que estoy haciendo por Europa. Mañana vuelo otra vez y me toca calmarme”, detalla Giancarlo.

Criticado en redes sociales

Señala que ha recibido muchas críticas en redes sociales por dos motivos. Por haber sacado las máscaras de oxígeno y por haberse grabado con el móvil en un momento tan comprometido. Él se justifica que lo hizo para distraerse: “Tenía el celular en la mano cuando todo comenzó y hay quien reza para distraerse, hay gente que cierra los ojos y para distraerme me puse a grabar”.

