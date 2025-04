Alberto Núñez Feijóo, tras el apagón: "No sabemos por qué el Gobierno se ha negado a declarar la emergencia nacional"

El PP celebra su Congreso Europeo en Valencia un día después del gran apagón que sumió a España en una crisis energética sin precedentes. El escenario que se encontrarán los líderes europeos es el de un país recuperando la luz mientras reciben a Von der Leyen, presidenta de la CE, y a 14 primeros ministros.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apunta que "dentro de todo lo que ha ocurrido no es la mejor de las tarjetas de presentación para España". Mantiene que asiste "entre perplejo y decepcionado" a la gestión que está llevando a cabo el gran apagón. "Que esto haya ocurrido en España no es la mejor tarjeta de presentación. Hemos estado más de 20 horas preguntándonos qué ha pasado", señala.

"Las explicaciones del Gobierno no han convencido a nadie porque no ha habido ni media explicación"

"Las explicaciones del Gobierno no han convencido a nadie porque no ha habido ni media explicación de lo que ha pasado. Se desconoce la causa, si hay algún tipo de fallo, qué responsables hay detrás, o por qué el Gobierno ha vuelto a no ejercer la tutela efectiva de los servicios públicos", se preguntaba.

Feijóo no entiende por qué el Gobierno se ha negado a declarar de forma inmediata la emergencia nacional. No entiende tampoco por qué a los presidentes autonómicos se les ha dicho que soliciten el estado de emergencia si lo desean. Feijóo ve que "aquí no hay respuestas, solo preguntas". "Lo ocurrido ha sido calificado como un bulo por el presidente del Gobierno".

"No ha habido una gestión de la crisis"

Recuerda que Red Eléctrica Española es una empresa estratégica nombrada por el Gobierno y pone sobre la mesa que además de saber qué pasó y dónde estuvieron los fallos hay una cosa que es la gestión de la crisis. "No es posible que los presidentes de las CCAA no hayan tenido una videoconferencia a tiempo real con la vicepresidenta del Gobierno para contextualizar la situación y cambiar información".

"He intentado hablar con Sánchez pero no lo he conseguido"

Feijóo tuvo una conversación con el primer ministro portugués en la que le explicó cuál era la situación en Portugal. Ha intentado hablar con Pedro Sánchez y hay cosas que no puede entender: "¿Cómo e puede declarar una emergencia nacional por partes?". "La ley dice que en un supuesto como este hay que declarar la emergencia nacional sin esperar a nadie". Las personas que están en los trenes, la actividad ferroviaria del país y la seguridad en las calles son una competencia exclusiva del Gobierno, la sensación de orfandad de los ciudadanos que no pueden comunicarse es responsabilidad el Gobierno de España".

