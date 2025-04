La alarmante predicción del economista Niño Becerra: "En una guerra comercial con EEUU Europa pierde, China no"

Europa responde a Donald Trump con la misma moneda y sube los aranceles a los productos americanos que llegan a Europa. ¿Cómo nos va a afectar esta respuesta al bolsillo? ¿Es una estrategia acertada este contraataque? En "Espejo Público" lo analizamos con el economista Santiago Niño Becerra.

¿Habrá recesión mundial?

La incertidumbre reina en todo el mundo y los inversores no saben a qué atenerse cuando todas las miradas están en la Casa Blanca y en las declaraciones diarias de Donald Trump. En este escenario nos preguntamos si ¿vamos hacia una recesión Mundial? Para Niño Becerra " todo dependerá de la postura que finalmente que adopte la administración Trump.

El abanico de posibilidades está entre llegar a un acuerdo aceptable o bien llegar hacia el verano aproximadamente a una situación COVID. Una paralización prácticamente absoluta del comercio internacional". Este paralelismo con la época de la pandemia podría llegar a ocurrir aunque señala este economista "no por las mismas causas que se produjo aquella paralización en el 2020, sino porque se llegue a una paralización de las transacciones comerciales y económicas".

"EEUU quiere que su déficit comercial desaparezca"

Santiago Niño Becerra explica que "todos deseamos que esto no se produzca y que haya un acuerdo" pero reconoce que "la postura de la administración Trump es una postura realmente muy fuerte, en el sentido de que Estados Unidos lo que quiere es que su déficit comercial desaparezca". Para entender este punto, Santiago Niño Becerra, explica que la balanza comercial, son las mercancías: el aceite, el vino, etcétera, los móviles, etcétera. Donald Trump en sus intervenciones siempre habla de que Estados Unidos tiene un déficit en su balanza comercial porque el resto del mundo le ha robado pero realmente, Niño Becerra explica, que esto no es así porque "Estados Unidos tiene un déficit comercial, pero el resto del mundo no le ha robado".

Y si miramos otra de sus balanzas, la balanza de los servicios, a administración Trump nunca habla de esto, Estados Unidos tiene un superávit jugoso. Y cuando hablamos de servicios nos referimos a compañías como Google o Amazon. Según el análisis económico de Niño Becerra "la relación tecnológica con Estados Unidos es máxima, si las grandes compañías de telefonía decidiesen cortar con Europa, aquí tendríamos un problema gravísimo". Sin embargo, en este punto China tiene una gran ventaja.

El pulso de Trump con China

De las tres grandes áreas que hay económicas en el mundo, que son Estados Unidos, América del Norte, Europa y China. Europa tiene poco que decir, y es triste decirlo esto, pero China tiene mucho que decir. Para Niño Becerra "Europa no es un enemigo de Estados Unidos. No es un enemigo porque no tiene volumen ni tienen fuerza" para serlo. En una guerra comercial con EE.UU. Europa pierde, China no" según la opinión de Santiago Niño Becerra. Con los nuevos aranceles a "China prácticamente no le interesa venderle nada a Estados Unidos". El Gobierno Chino ha respondido de forma contundente y asegura que "va a luchar hasta el final" y además dijo que China haría una lista de tres grupos de tierras raras que exportan al resto del mundo. Las tierras raras, recordémoslo, son elementos esenciales en la industria electrónica. Sin estos minerales no podría funcionar la industria electrónica. Junto a estas declaraciones es importante destacar que el Gobierno de Pekín apuntó que también revisaría las exportaciones. ¿A quién se lo exporta y cómo se lo exporta? Con este escenario explica el economista "sí, China corta las exportaciones de tierras raras afectaría a la industria electrónica de Estados Unidos. Muchísimas empresas estadounidenses van a tener muchísimos problemas".

La respuesta arancelaria de Europa

Dentro de Europa los aranceles van a afectar de forma diferente Explica Niño Becerra "no es parecido el caso de Alemán, al del caso de España. España exporta a Estados Unidos 17.000 millones de euros. El gobierno dijo, y eso fue un error garrafal, que el impacto sobre España iba a ser poco, porque sólo exportaba 16.000 millones. Es una cifra que aunque inicialmente no parezca mucho sí es muy importante para algunas empresas en Cataluña que exportan prácticamente la mitad de su producción a Estados Unidos. Para esas empresas es un tortazo impresionante".

Pero a España el gran impacto el puede llegar de forma indirecta afectando a nuestra principal industria: el turismo. Para entenderlo mejor Niño Becerra pone este ejemplo, Alemania el año pasado exportó a Estados Unidos 160.000 millones de dólares. Así que el impacto que tiene sobre las empresas es tremendo, pero luego tiene un impacto de segunda ronda, que es sobre las rentas de sus trabajadores. Imagínese el impacto que puede tener en el turismo alemán que viene a España, que, por ejemplo, que la marca BMV exporte el 40% menos de coches a Estados Unidos, y que muchos trabajadores de BMV que vienen a España de turismo dejen de venir".

"El capitalismo de EEUU se ha basado en que la clase media pueda consumir con su salario productos que estén bien"

Santiago Niño Becerra pone otro ejemplo para explicar hasta donde pueden llegar los efectos de esta guerra comercial y explica que "el capitalismo de los países occidentales, el de Estados Unidos muchísimo más que el de España, se ha basado en que la clase media pueda consumir con sus rentas productos que estén bien, que tengan una calidad buena y aceptable. Para que la clase media pueda consumir esos productos, los precios tienen que ser asumibles, comparables con sus rentas. Hoy en día el único país o los únicos países que pueden producir esos productos para que puedan ser consumidos mayoritariamente por la clase media son China, Vietnam, Camboya, Laos y India, y Tailandia. Si estos productos les ponen usted un arancel tremendo, como es lo que quiere hacer Estados Unidos, la clase media estadounidense va a poder consumir muchísimo menos. Un buen ejemplo es el iphone, actualmente en Estados Unidos, el 16 Pro Max, cuesta 1.993 dólares, con el nuevo escenario de aranceles, puede llegar a costar 2.550 dólares".

