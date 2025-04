China responde a la amenaza de los nuevos aranceles de Trump: "El pueblo chino no busca problemas, pero tampoco les teme"

"El pueblo chino no busca problemas, pero tampoco los teme", advertía el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, a la Administración Trump tras la amenaza de imponer a su país un arancel del 50% a los productos importados de Estados Unidos.

La guerra comercial no ha hecho nada más de empezar. El pasado 2 de abril Donald Trump anunció aranceles para todos los países. A China, finalmente le impuso una tasa del 54%. El gran gigante asiático contraatacó de la misma manera: un arancel del 34% a todas las importaciones estadounidenses si Estados Unidos no cancelas sus medidas arancelarias.

El republicano amenazó al país asiático en Truth Social de aumentar el gravamen: "Si China no retira su aumento del 34%, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes de mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China, a partir del 9 de abril".

Si Pekín no lo retira y Trump cumple su palabra, los aranceles de China aumentarían a un 104%. Un pulso que en Asia no quieren perder, mientras los mercados internacionales se recuperan ligeramente tras la caída de las bolsas mundiales.

China "luchará hasta el final"

Este martes, el Ministerio Chino ha reprochado la postura que está tomando EE.UU al no reflejar "una voluntad genuina de entablar un diálogo serio". En una rueda de prensa Jian ha subrayado que si el país norteamericano busca "una guerra arancelaria o comercial" ellos "lucharán hasta el final, si se empeñan en seguir en el camino incorrecto". No consideran que busquen dialogar ya que tendrían que "demostrar una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo" y proyectan lo contrario.

Desde China se "tomarán medidas firmes contundentes", recalcado que la "soberanía, seguridad e intereses de desarrollo no son negociables". Considera que esta nueva política de Trump "viola gravemente las reglas de la Organización Mundial del Comercio, socava el sistema multilateral basado en normas y desestabiliza el orden económico global". Además el portavoz denuncia la forma "temeraria" de los estadounidenses a la hora de imponer los aranceles.

Refiriéndose una guerra comercial, Jian ha dejado claro que "no hay ganadores". China no busca problemas pero tampoco se va a dejar amenazas ni chantajear. "El pueblo chino no busca problemas, pero tampoco les teme, y añadió que "la presión, las amenazas y el chantaje no son la forma correcta de relacionarse con China".

La Embajada China en Estados Unidos ha afirmado en 'X', que "en una guerra comercial nadie gana, y el proteccionismo no conduce a nada. Presionar y amenazar no es la forma correcta de interactuar con el país". Piden detener la "supresión económica y comercial", así como llegar a un acuerdo y poner fin a las diferencias entre ambos países.

