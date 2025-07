Ainhoa, con pérdida de visión desde los dos años: "Me agobia despertarme cada mañana y ver cada vez menos"

¿Te imaginas levantarte cada día viendo menos que el día anterior?, pues eso es lo que le ocurre a Ainhoa, una joven de 22 años que sufre una enfermedad que padecen 1 millón de personas en España, y que consiste en ir perdiendo la visión progresivamente hasta que todo se queda negro.

"El ojo izquierdo lo he perdido por completo y del derecho he perdido el 30% ya"

La protagonista de esta historia ha visitado el plató de Espejo Público para relatar cómo ha sido la evolución de su enfermedad: "Yo me di un golpe con dos años y eso me provocó la pérdida de visión a largo plazo. Todo iba bien, hasta que a los 16 años me volvieron a pasar los mismos síntomas que con dos años, pero esta vez sin haberme dado ningún golpe. A partir de ahí, empecé a perder la visión del ojo izquierdo hasta perderlo por completo. Del ojo derecho he perdido ya el 30% de la visión".

"La gente me llamaba Marisol"

Por si perder la visión progresivamente no fuera suficiente, Ainhoa ha sufrido bullying desde muy pequeña por padecer esta enfermedad. "La gente se metía conmigo por ser bizca y me llamaban Marisol porque un ojo se me metía para adentro, y no podía controlarlo. Además he sufrido discriminación laboral", ha contado la joven en el plató de Más Espejo.

Ainhoa no puede cocinar ni limpiar

Además de haber perdido la visión del ojo izquierdo por completo, Ainhoa sufre debilidad en su cuerpo, lo que le impide "cocinar, limpiar y dolor de ojos". Para ella, "su mayor limitación es caminar", ya que se suele sentar cada dos por tres porque se fatiga, y lo máximo que aguanta andando es media hora.

"Me agobia despertarme cada mañana y ver cada vez menos"

La joven se pincha medicación cada semana para poder parar la enfermedad. Es su segundo tratamiento experimental, ya que el primero le provocaba "alegría, caída de pelo y pulmonía". Ainhoa ha reconocido en Espejo Público que tiene miedo de: "Dejar de ver todo lo que hoy ve, me agobia despertarme de cada mañana y ver cada vez menos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.