En la última agresión que se produjo en el centro uno de los vigilantes ha tenido que ser dado de baja por rotura de nariz y buena parte de ellos han sido trasladados a otros destinos hartos de amenazas y agresiones.

'Espejo Público' ha hablado con uno de los vigilantes que, tras ser agredido, ha sido trasladado del centro. Asegura que el conflicto se produjo cuando uno de ellos quería acceder al pabellón. Los educadores recomiendan que los jóvenes no accedan al centro cuando está vacío porque algunos aprovechan para robar pertenencias de otros chicos. El vigilante le advirtió que no podía entrar y el chico comenzó a tirarle piedras y amenazarle. "Me dijo que era un hijo de puta y que me iba a matar. Me propinó un puñetazo y en el forcejeo me mordió", asegura.

Señala que este tipo de episodios son habituales: "Amenazan, campan a sus anchas y salen fuera a robar", señala. Los vigilantes han pedido refuerzo de plantilla y que deriven a estos chicos a otros centros cerrados en los que no puedan salir a robar a nadie."El sistema actual es de subsistencia que coman y que duerman", lamenta.