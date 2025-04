Los aciertos y errores de protocolo en el funeral del papa, por Juan de Dios Orozco: la ausencia de Sánchez, el selfie de las ministras y las gafas de sol

El funeral del papa reunió a más de 400.000 personas entre invitados oficiales y ciudadanos anónimos llegados desde todos los puntos del planeta. La despedida de Francisco, aunque multitudinaria, sí fue -como él quería- más austera y sobria que la de sus antecesores en el cargo. Analizamos junto a Juan de Dios Orozco, experto en imagen y protocolo, los momentos llamativos del funeral sobre el protocolo como la ausencia de Sánchez, el selfie entre María Jesús Montero o los invitados con gafas de sol.

¿Cuáles son los errores y aciertos en el funeral de Francisco?

La ausencia de Sánchez en el funeral "ha sido un fallo de representación institucional. El Presidente del Gobierno debería haber estado junto con la delegación española, encabezada por su majestades". De la misma manera que se cuestiona a Pedro Sánchez por no asistir, también deberíamos decir que es positivo que el gobierno haya tenido el gesto de viajar en dos aviones, en uno fueron los reyes, en el otro los ministros y el líder de la oposición.

¿Fue inapropiado el selfie de María Jesús Montero y Yolanda Díaz? Y, ¿ las gafas de sol de muchos invitados?

Tal y como nos cuenta Juan, "no es apropiado para la vicepresidenta de un gobierno y una ministra, en un contexto de un funeral, que no es solamente un funeral de la Iglesia Católica, sino también un funeral de Estado. Es apropiado para los toros o la feria de Sevilla, pero en ningún caso, para un funeral de Estado".

Vimos que muchos de los invitados llevaban gafas de sol, algo que aparentemente no es muy protocolario, pero en este caso hubo dispensas por parte del Vaticano, que incluso se las aconsejo. "Parece ser que el Vaticano aconsejó porque sabía en qué condiciones climatológicas van a estar los Reyes. No creo que esto sea una falta de educación. No creo que utilizar una gafa de sol en estas condiciones, cuando el sol te está dando de frente a falta de educación", concluye. Además de gafas, vimos , muchas mantillas en muchos de los mandatos.

¿Por qué Donald Trump y los Reyes de España estaban en la misma fila?

El Presidente norteamericano coincidió con los Reyes en la misma bancada, algo que llamó la atención. "Por protocolo no le tocaba, pero en el siglo XXI se adapta a las circunstancias. En este caso, las circunstancias políticas mundiales obligaban de alguna manera al gobierno del Vaticano a poner a Trump ahí". Además añade que cree que "en estos actos los jefes de protocolo de los diferentes intentan colocar a sus señoritos (mandatarios)".

Se ha destacado que fue más frío el saludo que tuvo la reina con Melania, que el que le vimos al rey con el propio Trump. "El rey tiene una experiencia internacional que sobrepasa a muchos de los jefes de Estado, la facilidad que tiene para empatizar, para acercarse a los dirigentes, y la seguridad que él muestra está muy por encima de muchas personas que le rodean. La Reina va en segundo lugar, primero lo hace el Rey y luego ella", explica Juan.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.