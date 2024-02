La abogada Beatriz de Vicente opina sobre la defensa de Dani Alves: "Lo pondría como ejemplo de lo que no hay que hacer"

Está previsto que este martes Joana Sanz testifique a las 15.00 horas en el juicio por agresión sexual a su marido Dani Alves. El futbolista está acusado de agredir sexualmente a una joven en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona. Su mujer contará en el estado en el que vio a Dani Alves. La modelo ha sido citada por la defensa de Alves. A Dani Alves le han hecho pasar por otra zona para que no le viera la prensa que está acreditada y evitar así que pasara esposado por delante de ellos.

Beatriz de Vicente, abogada penalista de profesión, reconoce que la compañera que defiende a Dani Alves "ha cogido un toro herido". "La compañera se hace cargo de una defensa que viene destrozada, yo lo pondría como ejemplo de lo que no hay que hacer en una universidad de derecho. Con lo que tiene la compañera está haciendo lo mejor posible", señalaba.

"La embriaguez me parece una forma original de defenderlo"

Mantiene De Vicente que la absolución ya resulta imposible de perseguir, motivo por el cual tiras de atenuantes. "La reparación del daño la tiene porque se ha consignado un dinero a favor de la víctima. La embriaguez me parece una forma original de defenderlo pero creo que insostenible". Con el testimonio de la mujer y lo que se consumió en un ticket no es una prueba científica", mantiene.

Se pregunta la periodista Samanta Villar por qué a las víctimas de una agresión sexual pedir una indemnización económica las penaliza. "Ya está bien que tengamos que renunciar al dinero para demostrar nuestra inocencia. "Posteriormente he leído que ella había preferido no renunciar y me parece muy bien", señalaba.

Añadía también Rubén Amón que el hecho de que Alves hubiera consumido alcohol le parece más un agravante que un atenuante. "En el Congreso ha habido informes técnicos a favor de considerarlo un agravante que a mí me lo parece. Entiendo que forma parte de su responsabilidad al consumirlo".