Un informático abandona la búsqueda de un disco duro valorado en 500 millones de euros

James Howells, ingeniero informático nacido en Newport, ubicado en el sur de Gales, ha anunciado que pone fin a su prolongada búsqueda de un disco duro que contiene las claves de acceso a una cartera digital con 8.000 bitcoins.

El dispositivo fue arrojado por error a un vertedero municipal. La criptomoneda que entonces apenas tenía valor ha llegado a alcanzar cotizaciones superiores a los 65.000 dólares por unidad. La pérdida, de haberse confirmado, representa una fortuna superior a los 500 millones de euros al cambio actual.

Los hechos ocurrieron en 2013

En 2013, mientras realizaba tareas de limpieza en su domicilio, tiró por accidente a la basura un disco duro que consideraba obsoleto. Más tarde comprobó que en él se encontraba almacenado el archivo que contenía la clave privada de su monedero de bitcoin.

Una vez asumido el error, trató de acceder al vertedero de Docks Way, en Newport, donde presumía que el disco había sido depositado junto al resto de residuos domésticos. Desde entonces, inició un proceso continuo de propuestas al Ayuntamiento local para que le permitiera excavar en la instalación. Todas sus solicitudes fueron rechazadas.

Riesgos ambientales y de salud pública

Las autoridades municipales alegaron que remover el vertedero supondría riesgos ambientales y de salud pública. También argumentaron que, tras tantos años, no existía certeza alguna de que el disco duro siguiera intacto ni operativo. Además, consideraban que las operaciones de excavación, clasificación y recuperación de residuos electrónicos tendrían un coste excesivo y afectarían gravemente al funcionamiento del centro.

A pesar de los rechazos, Howells presentó a lo largo de los años diversos planes de búsqueda respaldados por inversores internacionales. Algunos de esos proyectos contemplaban presupuestos de hasta 11 millones de euros, con el uso de escáneres industriales, robots especializados y tecnologías de detección por inteligencia artificial. En al menos una de las propuestas, se ofrecía al Ayuntamiento una parte de los beneficios en caso de que la operación tuviera éxito.

La respuesta institucional no cambió. Según el Ayuntamiento de Newport, los residuos están enterrados bajo capas de material altamente contaminante, y no existe garantía de que el hardware pueda soportar años de exposición a condiciones extremas. Tampoco hay mecanismos para verificar con certeza que el disco está entre los millones de objetos almacenados allí.

Abandona la búsqueda

Tras más de una década sin avances, James Howells ha decidido abandonar la búsqueda. Lo ha hecho público en una entrevista reciente con medios británicos, en la que expresa su decepción y admite que el desgaste ha sido considerable. "No puedo seguir dedicando tiempo, dinero y energía a algo que las autoridades no están dispuestas a permitir. Ya no tengo margen ni recursos para continuar", ha declarado.

En el ecosistema de bitcoin, la seguridad del sistema depende precisamente de que solo el titular tenga la clave privada. Si esta se pierde o destruye, no existe manera de recuperar los fondos.

De acuerdo con estimaciones recientes publicadas por la firma de análisis Chainalysis, se calcula que entre un 17 % y un 20 % del total de bitcoins emitidos están irrecuperables, bien por olvido de contraseñas, destrucción de dispositivos o eliminación de carteras digitales. A los precios actuales del mercado, esto representa decenas de miles de millones de euros fuera de circulación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com