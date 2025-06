William Levy aclara su altercado con la justicia: "La policía nos habló mal y terminé esposado"

William Levy es uno de los actores del momento. Tras alcanzar la fama en 2021 con Café con aroma de mujer, el actor no ha dejado de aparecer en pantalla.

Sin embargo, durante los últimos meses, William Levy también fue noticia por un altercado con la justicia. En abril, el actor era detenido por alteración del orden público bajo presunta intoxicación y allanamiento de una propiedad ocupada. Sin embargo, pronto quedaba en libertad tras pagar 500 dólares de fianza.

Levy alegó que estaba tratando de evitar una pelea entre terceras personas y, al meterse en medio, "salió esposado". "Empezaron a discutir y me metí en el medio, en ningún momento hubo una pelea", señala.

Al pedirle que se marcharan del bar, Levy pidió respeto, ya que los agentes no le hablaron con buenas formas. "Me habló mal y ahí me esposaron", asegura.

Pese al mal trago de terminar en el calabozo, el actor sostiene que allí conoció a grandes amistades. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!