Lola Lolita nos confiesa lo mal que lo ha pasado tras su polémica y los comentarios que le hicieron dejar de llorar

Lola Lolita ha vivido un huracán mediático después de hacerse viral un vídeo con Nil Ojeda por el que ha sido muy criticada debido a su actitud. Muchos usuarios la tacharon de materialista o egoísta. Un hate masivo que se ha extendido durante días.

Ante la polémica, la influencer decidió pedir perdón en solitario y acompañada del creador de contenido, asegurando que estaba muy mal y que su actitud se debía a que exageraba el personaje.

Después de su peor semana a nivel mediático, Lola se ha centrado en la celebración de la nueva edición de Lola Lolita Land y allí ha reaparecido ante los medios. La influencer no ha dudado en hablar para NovaMás sobre cómo ha sobrellevado estas críticas y lo que le han dicho sus seres queridos.

Lola Lolita | Gtres

"No tengo que darle más importancia a cosas que realmente no la tienen. Hay cosas por las que sí lo he pasado mal, pero no es el fin del mundo", nos ha reconocido, aunque señalaba que "creo que se han pasado 800 pueblos".

"Todo el mundo que ha tirado mierda son gente pringada y amargada que no verifican la información ni se informan. Yo me quedo con todos los comentarios positivos y con la gente que me quiere", nos ha contado, confesándonos cuál era el comentario más bonito de apoyo que había recibido.

"He recibido textos de gente que no conozco que han hecho que dejara de llorar", nos ha asegurado. Eso sí, a la pregunta de si se ha planteado abandonar las redes por la presión mediática, Lola Lolita nos admitía que "nunca hay que abandonar lo que te hace feliz, espero seguir mucho tiempo más".

Lola Lolita | NovaMás

Qué le han dicho las influencers tras su polémica

En la segunda edición del Lola Lolita Land hemos presenciado el apoyo que le han brindado sus seres queridos y multitud de rostros conocidos a la influencer. Entre los asistentes, no ha faltado su familia y su hermana, Sofía Surferss, nos ha dicho que ella no se enteró de la polémica hasta tiempo después.

"Ella se agobió muchísimo", nos ha revelado. Además, ha comentado que, a pesar de que ella no ha sufrido algo similar, le ha dado un consejo a su hermana que ha preferido no contar.

"Yo la veo muy fuerte, porque para aguantar la que le ha caído hay que tener dos cojones", ha explicado rotunda.

Sofía Surferss en Lola Lolita Land | Gtres

Para los micros de NovaMás también han declarado invitadas como Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal ha mostrado su apoyo a Lola diciéndonos que tiene que preocuparse de su trabajo y de nada más.

Alba Díaz en Lola Lolita Land | Gtres

Por su parte, Vicco nos ha dicho que "el hate en redes es una mierda, pero es una realidad y al final todos pasamos por él". "Hay que entenderlo como que es parte del trabajo. Es un poco frustrante, pero bueno, al final estamos ofreciendo un producto, cada uno el suyo, al público. Y es normal que la gente opine".

Otras de las muchas famosas que han expresado su opinión han sido las hermanas Mangriñán. Lila nos dijo que "yo pienso que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, Lola es una persona muy joven y que tampoco se merece, que está bien que la gente le exprese su descontento, le diga que se ha equivocado, pero hasta ahí. Todos los comentarios que he visto diciéndole barbaridades creo que están de más y que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Seguro que le sirve para aprender y la curte".

Mientras que Violeta se centró en que "un mal día lo tiene cualquiera y que es muy bonito saber pedir perdón": "Ha pedido perdón, pues a otra cosa mariposa, que están pasando muchas cosas muy heavys en España como para centrarnos en el bolso de Lola Lolita".