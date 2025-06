William Levy nos cuenta si se vendría a vivir a España y dónde sería: "Aquí la gente vive"

William Levy está presentando Bajo un Volcán, su nueva película junto a Maggie Civantos y dirigida por Martín Cuervo que llega a los cines este 20 de abril.

Con motivo del estreno en Objetivo TV hemos estado con William Levy donde hemos hablado sobre la película pero también sobre otros aspectos como lo mucho que le gusta al actor cubano España.

Así, le hemos preguntado si llegaría a venirse aquí a vivir y nos ha dicho: "Sí, sí. Me encantaría ya encontrar el momento ese... donde puedo... yo quiero, pero donde me podría llegar acá y poder vivir acá".

"La verdad me gusta mucho, me encanta España", afirma. Para después seguir diciendo por qué le gusta tanto: "España es un país donde la gente vive. La gente trabaja para vivir, no vive para trabajar".

"De donde vengo yo, la gente vive para trabajar. Durante la semana si tú le dices a alguien: Oye vámonos a tomar un trago, vamos a comer o cenar. La respuesta es no, mañana hay que trabajar, mañana tengo cosas que hacer. Aquí en España todo el mundo va todos los días a compartir, a cenar...", comenta.

Pero, además sabe en la ciudad dónde viviría en España: "Elegiría Madrid porque es lo más céntrico, entonces ya estaría cerca de todo, ¿sabes? Y sería más fácil desplazarse de uno a otro".

Así que quién sabe, quizás en un tiempo William Levy decida hacer las maletas y trasladarse hasta tierras españolas para ubicar sus residencia.

Sinopsis Bajo un volcán: Cuenta la historia de amor entre Mario y Dani, un piloto y una vulcanóloga que viajan hasta las Islas Canarias para controlar la erupción del volcán de Garachico. Tras conocerse, se dan cuenta de que tienen pensamientos opuestos, pero un detalle muy importante en común: el deseo entre ambos.