Carla López conquista con su dulzura en La Voz Kids, pero se queda fuera del programa

A sus 13 años, Carla López se ha subido al escenario de La Voz Kids con una actuación llena de sensibilidad. La talent ha interpretado ‘Te olvidaré’ de TINI y con su voz dulce y delicada ha logrado emocionar desde el primer momento, dejando claro que tiene algo especial.

La noche estaba complicada: solo había hueco en el equipo de Lola Índigo, y aunque Carla lo dio todo, los nervios jugaron un papel importante. Finalmente, Lola no se giró para tenerla en su equipo, pero eso no impidió que recibiera palabras muy bonitas: “Lo has hecho muy bien, ¿vale?”.

Lola le ha dicho con cariño: “La emoción no se puede controlar”, reconociendo que los nervios son normales. Incluso le pidió perdón por no girarse, explicando que sentía una gran responsabilidad en ese momento.

Carla se marchó sin plaza, pero con una actuación que ya forma parte de su historia. Porque enfrentarse a ese escenario con tanta dulzura y valentía es solo el comienzo de un camino prometedor. ¡Dale al play para ver su actuación!