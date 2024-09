200.000 euros en tratamientos de fertilidad: el precio de ser madre a los 48

A la hora de ser madres abundan más las mujeres de 40 que las de 27. Con estas edades parece lógico que cada vez más recurran a clínicas de fertilidad para lograr quedarse embarazadas. Aproximadamente uno de cada ocho bebés que nacen en España se ha gestado a partir de uno de estos tratamientos.

Tres trabajos para pagarse los tratamientos de fertilidad

Teresa siempre quiso ser madre… y no lo ha conseguido hasta los 48. Su caso es extremo, pues ha pasado más de 20 años de clínica en clínica intentando quedarse embarazada. Lo ha conseguido en siete ocasiones sin llegar a término, pero por fin ha llegado Martina. Entre medias, mucho sufrimiento y mucho esfuerzo económico: ser madre le ha costado unos 200.000 euros en total. “psicológicamente es destructivo, porque estás pensado en el dinero que no puedes reunir. He llegado a tener tres trabajos. Por la mañana limpiando de 5 a 10 de la mañana. Luego en una residencia hasta la noche, y los sábados y domingos en un restaurante”.

“No es mía genéticamente, pero le he pasado muchas cosas mías a través del útero”

Tal implicación llevó a Teresa a sucesivas depresiones. Su marido desistió y dejó de acompañarla a los tratamientos: “incluso tuve que engañarle para conseguir su firma”, admite. Finalmente llegó Martina por doble ovodonación: “a través de un donante de esperma y una donante de ovocito. No es mía genéticamente pero en el útero se crean sus celulitas. Yo le he pasado muchas cosas a ella”. Chelo, la hermana de Teresa se acerca a abrazar a su sobrina. Amor de tía multiplicado después de tanta espera. Tiene 36 años, tiene claro que quiere ser madre en algún día pero “ahora mismo no me apetece. Siento que no es el momento”.

Mucha gente nol lo entiende: “Es como si fuéramos mamás geriátricas”

No resulta difícil encontrar a madres con sus bebés en una soleada mañana en la playa de La Malvarrosa. Marta tiene 41 años y admite que le contó tener a su pequeña a los 37. Lara tiene 40 y ha sido madre este mismo año: “es como si fuéramos mamás geriátricas. Todavía la gente cree que porque tengas un bebé con 40 años ya es muy tarde porque se te pasa el arroz. Y yo no lo considero así”. Lara sujeta orgullosa al pequeño Yago: “al final fue natural, pero iniciamos los trámites de un tratamiento de fertilidad”.

Más números: En 2023 nacieron en España 322.000 bebés, la cifra más baja en ocho décadas. Y de ellos 40.000 llegaron a través de técnicas reproductivas.