"Hoy me quedaré embarazada y tendré a mi hijo con 47": El 70% de las mujeres mayores de 40 se somete a algún tratamiento de fertilidad

“Los óvulos de una mujer tienen la edad que tiene esa mujer”. Beatriz tiene 46 años y en unos minutos le van a “transferir” un embrión. El óvulo pertenece a una donante anónima. El esperma es de su pareja. “Llega un momento en que tus óvulos no sirven”. No obstante, es muy probable que en un par de horas salga embarazada de esta clínica de fertilidad. Beatriz lo cuenta con una amplia sonrisa que oculta al espectador. Porque piensa que existe aún un estigma sobre la mujer que recibe un óvulo ajeno y que en el pequeño pueblo donde vive podría ser señalada.

"Tenemos pacientes de hasta 50 años"

Los datos hablan por sí solos. Según el INE una mujer española tiene su primer hijo a los 32 años y 3 meses. Pero ese número difumina una realidad que nos desvela la doctora Herrero en el banco de óvulos del Instituto Bernabéu, la clínica donde trabaja como embrióloga: “Tenemos pacientes de hasta 50 años. Cada vez son más las mujeres que quieren recibir ovocitos donados. El estrés, la situación laboral, la vivienda… el problema es que al final las mujeres se acercan a los 40 cuando intentan tener hijos”. Y esa edad marca otra barrera: el 37% de las mujeres que superan la cuarentena se somete a algún tratamiento de fertilidad.

El precio de donar óvulos... y de recibirlos

Un tratamiento de este tipo oscila entre los 6 y los 10.000 euros si tiene éxito al primer intento. Por otra parte, se supone que la donación de óvulos es un gesto altruista. La ley estipula expresamente que se trata de una acción no remunerada. Sin embargo en las clínicas de fertilidad se asigna una “gratificación” que ronda los 1.000 euros a toda mujer que se anima a donar. “Son tratamientos difíciles. La donante tiene que venir muchas veces. Hay que dormirla, pincharla... son muchas molestias. Se trata de una ayuda por los gastos”. Nos los cuenta la doctora Morraja, que admite que dicha “ayuda” puede ser un incentivo para algunas mujeres.

La práctica de la donación y recepción de óvulos está prohibida en países como Alemania o Suiza. En otros como Inglaterra, Holanda o Dinamarca no se garantiza el anonimato de la donante. De ahí que nuestro país sea un destino muy solicitado por las mujeres deseosas de ser madres. “El 50% de nuestras pacientes vienen de terceros países”, asegura la doctora Herrero.

"Lo cuento porque no es una vergüenza y para ayudar a otras mujeres que tienen intención de hacerlo"

Rebeca no oculta su situación. Ella es “Ovomama” y publica su día a día en Instagram y Youtube. Tiene 43 años y le han transferido un embrión procedente de una mujer y un hombre desconocidos, pues no tiene pareja. Lo cuenta porque no quiere que sea una vergüenza y para ayudar a otras mujeres que estén en el proceso o con intención de hacerlo. Rebeca lamenta que aún haya quien le pregunte por los padres de su futuro bebé: “ahí les tengo que corregir. Ellos son los donantes, los que aportan su genética. Pero la madre soy yo”.