Mario Vaquerizo: "De pequeño quería ser John Travolta"

Mario Vaquerizo reconoce que, a pesar de ser "un niño gordito", de pequeño quería ser John Travolta. "Fui a ver la película con cuatro años y me enamoré de la música que allí se ponía", reconoce. Confiesa que "la fama va y viene y, seguro que dentro de unos años vendrá otro más alto y más guapo y me retirarán". Mario reconoce que Pablo Motos aceptó que él se pudiera mostrar tal y como es, "no soy actor, me muevo mejor así".

Reconoce que entre sus mitos no estaba Alaska, "me gustaba más Ana Torroja". "Son personas que, sin saber cantar bien desde el punto de vista técnico, tienen dos estilos muy articulares y distintos, pero muy potentes"