Juana Rivas, tras el juicio: "Por ser su padre genéticamente mi exmarido no tiene derecho a machacar a mis hijos"

"Que nos dejen vivir tranquilos y que esto se resuelva ya. Tienen la documentación suficiente para resolver esto de forma favorable para mis niños", solicita Juana Rivas. Esta madre andaluza asegura que recibe muchas llamadas de mujeres que han pasado por un caso similar al suyo. "Es muy doloroso ver a estas mujeres, las comprendo perfectamente", señala.

Cree que esta situación se ha desencadenado al cansarse de "ser machacada y denunciar ese maltrato". Lamenta que esos hombres que maltratan cogen poder porque se le da voz al machacante.

"Mis hijos rechazaban hablar con su padre por teléfono"

Su exmarido dice que desde noviembre de 2016 estuvo 10 meses sin ver a sus hijos y Juan admite que son los propios niños los que rechazan hablar con su progenitor. Mis hijos son menores pero han vivido lo que han vivido. Les he protegido. No les pongo delante de la tele, pero que te pidan a los niños en 3 días y ellos no se enteren es difícil. Aunque yo lo oculte muy bien, él sabía que había un problema legal", reconoce.

Pide que la escuchen. "Este hombre tiene antecedentes. Después de la sentencia del 2009 me escribía cartas de amor y reconocía estar enfermo", afirma. Considera que la sustracción de menores está justificada si una mujer escapa del maltrato. Juana se define como una víctima y reconoce que no denunció antes porque no había posibilidad de defender a su hijo dignamente. "Son mis hijos, los llevé en mi vientre, les di el pecho y les he cuidado yo. No me vale que un señor por ser su padre genéticamente tenga un carne para machacarles y hacerles daño", argumenta Juana.

No le asusta ir a la cárcel. Se ve y siente joven y con mucha vida por delante. "Si voy a la cárcel soy una madre muy joven con mucha vida por delante y son otras personas quienes se juegan que sus seres más cercanos no se acerquen a ellos nunca más por ser malas, tóxicas y dañinas". Sobre el estado de los pequeños dice Juana que sus hijos no se encuentra bien: "Llevan 10 meses sin su madre".