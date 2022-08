El okupa de Parla amenaza con celebrar una fiesta y se hace la víctima en directo: "Me están cortando mis derechos humanos"

Varios vecinos denuncian que un hombre ha okupado un local en un edificio de Parla, Madrid. El local comercial sufrió un incendio y los vecinos tuvieron que apagarlo ellos mismos antes de que el fuego se extendiese por el edificio. Espejo Público fue a hablar con ellos, los vecinos aseveraron que tenían miedo e hicieron una sorprendente revelación, el okupa es amigo del famoso actor, Juan José Ballesta, 'el bola'.

Este viernes, Espejo Público ha hablado con Gael, el okupa, que ha aclarado que es amigo del actor desde hace años. También ha señalado que es el mejor amigo de su hermana y que conoce a los padres. "Somos amigos, ha venido aquí un par de veces y también hemos ido a pescar", ha dicho. Respecto a la opinión del actor sobre la okupación del local, Gael ha expresado que le "entra por un oído y le sale por el otro".

Sobre el incendio, Gael ha asegurado que ha sido provocado por "algún amable vecino de los alrededores". También ha indicado que vive en el local de forma legal aprovechándose de un "vacío legal".

Gael cree que se le están cortando sus "derechos humanos" al intentar echarle del edificio. En esta línea, ha señalado que tiene derecho a tener una vivienda.

Fiesta en el local

Está previsto que este viernes por la tarde se celebre una fiesta en el local, que según Gael, tiene varias salas y más de 400 metros cuadrados. El okupa ha explicado que no va a cobrar entrada y va a poner él la bebida. "Pongo yo la bebida con el dinero que saco de la chatarra", ha comentado.

El okupa ha desafiado con utilizar su "influencia" si algún vecino llama a la Policía: "No quiero que la Policía multe a las personas que vienen a las fiestas porque si no usaré mi influencia. Tengo amigos que son cantantes o futbolistas. Esto va a ser como la última cena". También ha desafiado con llevar a cabo una manifestación si no le permiten vivir en el local.

Lejos de mostrarse preocupado, Gael ha preguntado si era 'trending topic' en España y ha explicado que no tiene miedo de entrar en prisión porque ya ha estado.