Los investigadores descubren un falso techo en Las Quemadillas

Un falso techo es lo que ha tenido a los agentes ocupados en las últimas horas de registro en la finca de Las Quemadillas. Según el abogado de José Bretón, José Antonio Sánchez de Puerta, este techo no tiene la más mínima importancia. "Era una casa en la que hacía mucho calor por lo que se decidió hacer obras para evitarlo. Allí no hay nada".

La policía ha inspeccionado este lugar con microcámaras y lo han fotografiado con detalle para no perder ningúna posible pista en el futuro. Lo que sí han dejado claro los investigadores es que no van a reparar en nada para intentar encontrar cualquier pista que aporte algo de luz sobre la desaparición de los pequeños Ruth y José. En cuanto a las declaraciones que José Bretón hizo en la cárcel tras regresar del registro y en las que aseguraba que no le importaban ni los niños ni su mujer, Sánchez de Puerta ha sido rotundo. "Son falsas. hay que ver cómo está la casa parece un queso de Gruyere".