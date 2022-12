"Estamos ante una economía que ya crea empleo. Esto es positivo"

Es autor del "La gran mentira de la economía", Gonzalo Bernardós, analista económico y profesor, ha estado en Espejo Público para exponer su opinión sobre los últimos datos económicos de nuestro país que hablan de una creación de empleo en el mes de mayo que no se había visto desde que se hacen estos análisis. "No cabe duda de que los datos del paro del mes de mayo son muy buenos, aunque si entramos en detalle no lo son tanto. Porque muchos de esos contratos son a tiempo parcial y, de los fijos, muchos son dicontinuos".

Más de 111.000 mil personas salieron de las listas en el mes de mayo y, aunque este mes siempre ha sido bueno para el empleo, en esta ocasión confirma una tendencia de creación de puestos de trabajo. "Podemos decir que se trata de una mejora estructural y no coyuntural, pues cuando el empleo sube tanto en otoño, como en invierno o en primavera estamos delante de una economía que crea empleo", afirma Gonzalo Bernardós.