A Daniel le despidieron el día que le operaron del corazón

Los problemas para Mª Paz y Daniel comenzaban hace dos años. "Tuve un problema de corazón, me operaron y desde ese día me quedé sin trabajo porque me despidieron", asegura Daniel. Un sueldo menos en casa pero dos gastos más. El de las medicinas y la dieta especial que ya de por vida tiene que tomar Daniel para su corazón. Algo asumible entonces hasta que llegaba otra mala noticia, la peor de todas. La tienda donde trabajaba Mª Paz como dependienta, cerraba.

Pasaban de dos nómina a ninguna, y el paro pasaba a subsidio. Ahora viven con 255 euros al mes. Pero no son dos, son tres. "Tenemos una hija de cinco años y yo además otros dos que sean mayores que están viviendo con la abuela", dice Mari Paz. De hecho es la madre de ella la que está pagando las medicinas imprescindibles para que el corazón de su yerno siga latiendo. Pero hay algo muy importante que han tenido que dejar que pagar, el piso. Llevan desde diciembre sin abonar el alquiler. El 3 de julio les desahucian.

Hace dos años no se habrian imaginado una situacion así. Y tienen claro qué necesitan para solucionarlo. "Con un trabajo se soluciona, ya sea de mi mujer o mío", dice Daniel. Han llamado a decenas de puertas pero ese trabajo no llega. Afortunadamente, en un gimnasio de Madrid, Star Fitness, se han comprometido a realizarle una prueba a Daniel como posible primer paso a conseguir ese trabajo que tanto necesitan.