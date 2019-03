La contraentrevista a Olvido Hormigos

El incidente del vídeo erótico cambió su vida por completo. Una mañana tranquila en la que se sentía observada por sus vecinos hasta darse cuenta de lo que había ocurrido. "Sólo decía qué he hecho, qué he hecho tan mal", confesaba Olvido Hormigos. "A mi no me tenía que perdonar mi marido, sino media España". Una mujer casada con dos hijos a los que tuvo que enfrentarse para explicar lo difundido por los medios y que fue acusada en todo el país, incluso en el extranjero. "Yo sé que mi marido me quiere y lo sabía, fue un desliz". A pesar de todo, Olvido ha confesado seguir siendo confiada con la gente.

Publicidad