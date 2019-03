"La comisión antiviolencia no recibió ninguna notificación respecto de este partido", asegura en declaraciones a Espejo Público Ana Muñoz, presidenta de la Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte, en relación a la información que se ha anunciado por la cual la Policía informó de que varios ultras del Deportivo se dirigían a Madrid para presenciar el partido. "He hablado con el portavoz del Sindicato Unificado de Policía y me dijo que comunicaron la información al responsable de Seguridad en Madrid, pero no a la comisión antiviolencia".

El SUP ha enviado un comunicado en el que anuncia que se informó a la Oficina Nacional de Deportes del viaje de los ultras. "Lo que ocurre es que la Oficina nacional de deportes no forma parte de la Comisión Antiviolencia, sino que depende de la Comisaría General de Seguridad", asegura Ana Muñoz. La realidad es que, sea como fuere la Comisión Antiviolencia no tuvo conocimiento del riesgo que suponía el viaje de estos ultras a Madrid y por lo tanto no determinó que el partido fuera de alto riesgo. "No existen partidos de bajo o medio riesgo. Solo hay partidos de alto riesgo", asegura a espejo público su presidenta.