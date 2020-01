10 titulares que ha dejado la entrevista de Mariano Rajoy en 'El Hormiguero 3.0'

Sus decisiones como presidente del Gobierno

Mariano Rajoy ha explicado que decidió no presentar su dimisión como presidente del Gobierno porque "continuaba el proceso" de la moción de censura incluso aunque lo hubiera hecho. También ha revelado lo que habría pasado si Pedro Sánchez hubiera retirado esa moción.

Mariano Rajoy habla en 'El Hormiguero 3.0' de sus medidas económicas: "A veces en política hay que tomar decisiones que no le gustan ni al que las toma"

Mariano Rajoy ha explicado que la alternativa a sus medidas económicas para evitar el rescate económico "era ninguna", porque significaba pasar a la situación que estaban viviendo Grecia, Portugal e Irlanda, donde la 'troika' obligó a ajustes como bajar pensiones un 40%. También ha defendido que subió los impuestos pero después los bajó, o que quitó la paga extra de Navidad a los funcionarios pero después se la dio. "Fue durísimo, pero se hizo lo que había que hacer", ha remarcado.

Cómo afrontó el proceso de la moción de censura

Mariano Rajoy, sobre los detalles de la larga comida durante la moción de censura: "Francamente, no me acuerdo Pablo"

Mariano Rajoy ha revelado que él y su equipo eran conscientes de que el día de la moción de censura era una realidad para todos y tendría que dejar su escaño y seguidamente, iba a dedicarse a su vida privada.

Pedro Sánchez se convirtió en nuevo presidente del Gobierno tras prosperar la moción de censura contra Rajoy y ese día, todo el mundo opinó sobre una larga comida que tuvo el expresidente con su equipo. Durante su visita a 'El Hormiguero 3.0' ha hablado de los detalles y de que "hay gente que no le gusta que te lo pases bien".

Mariano Rajoy, en 'El Hormiguero 3.0': "A mi Gobierno le pusieron una moción de censura y la excusa fue la corrupción"

Pablo Motos ha preguntado a Mariano Rajoy sobre los sonados casos de corrupción del PP y cómo vivía la publicación en los medios de cada uno de ellos. El expresidente de Gobierno ha afirmado que lo vivió "con enorme desagrado".

Mariano Rajoy recuerda en 'El Hormiguero 3.0' la moción de censura: "Una vez más en España se apostó por el extremismo"

Mariano Rajoy ha reconocido que supo "desde el principio" que la moción de censura que le desalojó de la Presidencia del Gobierno saldría adelante, y ha definido como "una ligera empanada" la decisión del PNV de secundarla días después de haber apoyado los Presupuestos del PP.

Su vida tras dejar la política

Mariano Rajoy comenta el momento en el que Pedro Sánchez tiró su colchón de la Moncloa: "Le hubiera ido mejor continuar con mi colchón, porque se le hubieran pegado algunas buenas cualidades"

Pablo Motos ha preguntado al expresidente del Gobierno sobre su última noche en la Moncloa y, Mariano Rajoy ha dado los detalles de los pasos que dio para comenzar su vida provada de inmediato y las preocupaciones que tenía su familia tras la moción de censura. Además, ha contestado a la pregunta de Pablo Motos sobre el colchón que Pedro Sánchez tiró tras entrar él en la Moncloa.

Mariano Rajoy recuerda en 'El Hormiguero 3.0' su regreso a su puesto de registrador: "Era una situación pintoresca"

Mariano Rajoy ha explicado que, tras la moción de censura, decidió dejar la política y volver a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola. "Me acostumbré muy bien", ha asegurado. Ha contado que después volvió a Madrid pero que en esa etapa se sintió muy cómodo: "No sentí ningún trauma".

La situación de Cataluña tras el referéndum

Mariano Rajoy: "Si se hace un referéndum en cualquier lugar de España y los demás no pueden opinar, lo que se está haciendo es privar del derecho de decidir de los españoles"

Pablo Motos ha preguntado a Mariano Rajoy sobre le momento en el que tomó la decisión de aplicar el artículo 155. El expresidente del Gobierno se ha sincerado en 'El Hormiguero 3.0' sobre la situación que vivió y todos los debates que generó.

Mariano Rajoy opina sobre la fuga de Puigdemont en 'El Hormiguero 3.0': "Si crees en algo, defiéndelo y actúa en consecuencia, pero no tuvo coraje"

Mariano Rajoy ha manifestado que "uno nunca deja de sorprenderse" al recordar la conversación con Carles Puigdemont en la que le preguntaba si realmente creía que se le iba a autorizar un referéndum de autodeterminación: "Él me respondió: 'No porque, además, no puedes'".

El expresidente del Gobierno también ha recordado cómo transcurrió aquel 1 de octubre: "No había nada que se pareciese a un referéndum de los normales, aquello fue una pantomima". Respecto a la fuga de Puigdemont, ha comentado que entonces no pudo evitarse y que "el resto de personas que están en la cárcel al menos tuvieron la gallardía de ir a defender sus posiciones ante un tribunal".

El futuro de la política en España

Mariano Rajoy valora en 'El Hormiguero 3.0' que Sánchez negocie con los independentistas: "Es malo para España"

Mariano Rajoy ha afirmado en que le merece "una opinión muy mala" el Gobierno que Pedro Sánchez pretende con Unidas Podemos y los partidos independentistas, y que este 'frankenstein' ya se demostró que es una "pésima experiencia" tras la moción de censura. "Estoy muy preocupado y me gustaría que no saliera delante", ha asegurado. El expresidente del Gobierno ha subrayado la importancia de que PP y PSOE "vayan juntos" en todos los temas que afecten a la nación española.