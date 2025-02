La presencia de Juan Carlos I en España, el lenguaje inclusivo y su salida de la política: los mejores titulares de Mariano Rajoy en El Hormiguero

Mariano Rajoy regresa a El Hormiguero para presentarnos el libro ‘Discursos Parlamentarios de Mariano Rajoy’, una obra que recoge una selección de los discursos que pronunció en la Cámara Baja siendo presidente del Gobierno entre 2011 y 2018.

La última visita del expresidente a El Hormiguero data de diciembre de 2021, en la que nos dejó unos cuantos titulares que vamos a repasar, ¡no te lo pierdas!

Juan Carlos I "debería estar en España"

Mariano Rajoy tiene muchas palabras de cariño hacia el rey emérito Juan Carlos I, una persona que protagonizó “los cuarenta mejores años de nuestra historia”. Y para el expresidente de Gobierno, “debería estar en España”.

El lenguaje inclusivo "no tiene sentido que nos lo quieran imponer"

Mariano Rajoy ha señalado lo que opina sobre el lenguaje inclusivo que predomina en los discursos del Gobierno. Y el expresidente, desde el respeto más profundo, no le ve el sentido para que ahora quieran imponerlo.

“No voy a empezar mis discursos diciendo 'todas', 'todos' y 'todes'. No lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer ahora”, ha señalado Mariano Rajoy.

¿Echa de menos la política?

Mariano Rajoy abandonó la política cuando perdió la presidencia del Gobierno con la moción de censura. Y Pablo Motos quiso saber si el expresidente, ya retirado, echaba de menos la política.

“No lo echo nada de menos”, ha señalado rotundamente Mariano Rajoy, confesando que esa etapa en la política ha quedado atrás.

Mariano Rajoy, "en contra del populismo"

En su última visita, Mariano Rajoy hablaba de su libro ‘Política para adultos’, por lo que Pablo Motos le preguntó qué entiende el expresidente por política para adultos.

La respuesta de Mariano Rajoy no dejó indiferente a nadie, pues señaló que defiende la democracia liberal y que, además, estaba “en contra del populismo”, haciendo en su libro algunas apuestas sobre lo que él cree que deben hacer las democracias para consolidar.