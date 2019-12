REVELA SU CONVERSACIÓN CON EL POLÍTICO INDEPENDENTISTA

Mariano Rajoy ha manifestado que "uno nunca deja de sorprenderse" al recordar la conversación con Carles Puigdemont en la que le preguntaba si realmente creía que se le iba a autorizar un referéndum de autodeterminación: "Él me respondió: 'No porque, además, no puedes'". El expresidente del Gobierno también ha recordado cómo transcurrió aquel 1 de octubre: "No había nada que se pareciese a un referéndum de los normales, aquello fue una pantomima". Respecto a la fuga de Puigdemont, ha comentado que entonces no pudo evitarse y que "el resto de personas que están en la cárcel al menos tuvieron la gallardía de ir a defender sus posiciones ante un tribunal".