¿Cómo se encuentra Tamara Falcó a pocos días de su boda?: Agobiada con los cubretacones y el menú

Comienza la cuenta atrás para la boda de Tamara Falcó. La condesa se encuentra a pocos días de casarse, y como ya es costumbre en 'El Hormiguero', Pablo Motos le ha preguntado por los últimos detalles sobre la ceremonia. A falta de dos semanas, intenta disimular que no está nerviosa pero...no ha sido capaz.

Durante muchos años, Tamara estuvo trabajando en el mundo de los casamientos durante mucho tiempo y siempre tuvo la misma pregunta. "¿Por qué se estresan tanto las novias?". "Por los cubre tacones... y la verdad que me está empezando a pasar", explicó la colaboradora al ser ella la que está en esta situación. Para la sorpresa de todos, ni Pablo, ni Juan del Val tenían ni idea de lo que era. "Mejor, que no se fijen porque no son muy estéticos, pero son muy prácticos", replicó la futura novia.

Por otro lado, no solo el vestido es lo más importante. Cuando se celebran bodas de estas magnitudes hay que tenerlo todo controlado. La diseñadora de moda conoce tan bien a el presentador, que ya sabía que le preguntaría por el menú. "He pedido tu pollo... Está mega pedido tu pollo", replicó. A partir de la comida de Pablo, se han empezado a alterar los colaboradores y la condesa vio como, al final, tendría que hacer cambios de última hora, por culpa de si quería pollo y pescado crudo. "Hay que ampliar un poco los horizontes culinarios", terminó de decir la aristócrata. ¡Descubre todos los detalles sobre la boda de Tamara Falcó en el vídeo!