Roberto Leal nos prepara para El Desafío: “Va a haber risa, emoción y mucha tensión”

Ya está todo listo para el inicio de la cuarta temporada de El Desafío, que se estrena este viernes en Antena 3. El concurso está presentado por Roberto Leal, que afirma: “Vamos a complicarlo todavía un poquito más”.

“Pedazo de casting”, declara el presentador. El sevillano cree que este año hay muy buenos concursantes, como Adrián Lastra, del que piensa que es un grandísimo atleta, además de actor, o de Pepe Navarro, maestro de la comunicación del que cree que puede aprender mucho: “Creo que son nombres bastante potentes”.

Roberto Leal cree que el tiempo de Rosa López a batir va a ser una meta a batir, pero que no sabe si se va a hacer: “4:40 me parece una locura”, comenta. El año pasado, cuando la cantante se enfrentó a la apnea, todo el mundo se emocionó mucho y el periodista espera que el objetivo de superarla sirva de motivación más de que presión: “En la apnea, si te hundes, mal vamos”.

“Es un programa muy de piel”, explica Leal. El Desafío es muy transparente, donde las emociones están a flor de piel: “Va a haber risa, emoción y mucha tensión” nos adelanta el presentador. Lo que también vamos a ver es al sevillano enfrentándose a algún reto. Todavía no sabemos a cuál, pero hay uno al que le tiene respeto: “A la apnea no me gustaría enfrentarme”

Roberto Leal cree que el concurso engancha a la gente porque “tiene todos los ingredientes”. Afirma que es un programa con valores, donde todo el esfuerzo que se dedica durante la semana, no se refleja siempre. Además, el presentador subraya que es un concurso muy divertido y donde te emocionas mucho: “Creo que es un programa de ver en familia y que no hace daño a nadie”. ¡Descubre todo lo que nos ha contado en el vídeo!