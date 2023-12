Adrián Lastra, dispuesto a superar cualquier reto de El Desafío: “Tengo muchas ganas de probar la Apnea”

El estreno de la cuarta temporada de El Desafío cada vez está más cerca y hablamos con uno de los ocho concursantes, Adrián Lastra. Nos cuenta cómo ha acabado de participante y cuáles son sus fortalezas y sus miedos.

Al actor le gusta mucho desafiarse a sí mismo y que le reten, de ahí su participación en el programa. Le gustan los retos físicos, musicales, de baile..., incluso los de aguantar la respiración: “Tengo muchas ganas de probar la Apnea”.

No es la primera vez que Adrián Lastra se enfrenta a un desafío: “Yo tengo un reto en la vida siempre y es intentar ser feliz”. Comenta que, a pesar de todas las desgracias, él siempre busca una felicidad que le aporte calma, y desprenderla a la gente que le falta.

El madrileño cree que su punto fuerte son las pruebas físicas. Explica que él lleva haciendo deporte desde los diecisiete años y que eso, en este tipo de desafíos, le beneficia. Sin embargo, no considera a la actuación un punto a favor: “Para una vez que puedo mostrar a Adrián y no un personaje, vamos a dejar la interpretación de lado”.

El actor también nos habla de sus miedos y que el hacer el ridículo no es uno de ellos: “Me encanta hacer el tonto”. Lo que sí le aterra es la prueba de la Apnea y que no va a intentar superar la marca de ningún concursante: “Es intentar superarte a ti mismo y a ver qué sale”.

Lastra tiene muy buenas palabras para todos sus compañeros, a los que conocía en su mayoría, sobre todo a Mónica Cruz, con la que compartió rodaje en la serie Velvet Colección. Quien más le ha sorprendido ha sido Pepe Navarro. “Poder trabajar con él, que es historia de la televisión, es un lujazo”, afirma.

Las críticas del jurado no suponen una preocupación al actor. Piensa que es muy complicado valorar pruebas tan distintas a personas diferentes. Eso sí, cuenta que, si no está de acuerdo con las valoraciones a sus compañeros, va a protestar: “Yo sé que no me voy a quedar callado”. ¡No te pierdas la entrevista entera en el vídeo!