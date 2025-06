Santiago Abascal: "Pedro Sánchez está cayendo como Al Capone, que cayó por el contable pero había matado a gente"

Espejo Público habla con el líder de Vox Santiago Abascal en medio de las conversaciones que siguen trascendiendo entre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en el marco del informe de la UCO sobre el exsecretario de organización del PSOE. Le parece inaceptable "la pocilga que los españoles tienen que soportar" y quiere elevar la voz "ante la asquerosidad de lo que está haciendo el entorno de Pedro Sánchez".

Pone sobre la mesa que el PP tiene pactos con el PSOE y pone como ejemplo los gobiernos de Ceuta y los acuerdos en Bruselas. "Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, es un gran amparo para Pedro Sánchez. Cuando alguien dice lo que hay que decir ellos se sienten incómodos".

"Vox tiene las cuentas más transparentes de todos los partidos"

Insiste Abascal que no soporta la humillación permanente de Pedro Sanchez a los españoles. Lamenta que se haya acusado a Vox de corrupción y financiación ilegal y destaca que su partido no tiene ninguna condena por corrupción y tiene las cuentas más transparentes de los partidos. "Es normal que Sánchez en su huida hacia adelante no tenga otro remedio que mentir", sostiene.

"Los socios de Gobierno son como hienas e impiden que se hable de los problemas reales de los españoles"

Determina el de Vox que "en España hay un gravísimo problema de inseguridad, impuestos abusivos e imposibilidad de los jóvenes por acceder a la vivienda". Cree que son estos temas de los que deberíamos estar hablando. "La basura que está saliendo y los socios que son como hienas impiden que nos ocupemos del resto de los españoles".

"Sánchez está cayendo como Al Capone"

"Lo que pasa es que Sánchez está cayendo como Al Capone, que cayó por el contable pero había matado a gente. Sánchez puede caer por asuntos económicos, los robos de su entorno que nadie se cree que él desconociera porque no solo estamos hablando del 'clan del Peugeot; estamos hablando de su familia más cercana. Pero creo que lo peor es la corrupción moral, haber engañado a los españoles sobre sus pactos, la ley de amnistía... Ha convertido el Congreso y las instituciones en un foco en el que se venden las instituciones al mejor postor. La única manera de sostener la legislatura era avanzar hacia un cambio de régimen".

