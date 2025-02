El Cordobés, a punto de superar el récord de todas las temporadas en la apnea: “Lo que has hecho es una auténtica locura”

Manuel Díaz se enfrenta esta semana a la prueba más emblemática del programa: la temida apnea. Todos los concursantes, tarde o temprano, tienen que pasar por ella y tratar de aguantar el máximo tiempo posible bajo el agua.

El cordobés ha comenzado los ensayos con mucho temor: “Miedo, desconfianza, inseguridad... No lo controlo, no lo he hecho nunca”, han sido las primeras palabras que han salido de su boca.

En un principio, tenía una actitud conformista, pero en cuanto se ha dado cuenta de sus capacidades, ha decidido luchar por el primer puesto: “¡Qué sensación más distinta a todo lo que he sentido en mi vida!”

A pesar de todas las emociones negativas, Manuel se ha esforzado al máximo en los ensayos, manteniendo la calma y siguiendo los consejos de su coach.

El Cordobés nos ha mantenido en tensión durante todo el reto. Ha conseguido que nos sintamos parte de la prueba, viviendo la emoción a cada segundo que pasaba. Poco a poco ha ido superando a cada uno de sus compañeros hasta lograr aguantar bajo el agua 4 minutos y 30 segundos. ¡Qué pasada!

El concursante ha luchado por ser el mejor y ha logrado desbancar a Feliciano, colocándose en el primer puesto del ranking de apnea de esta temporada.

El torero quería superar la mejor marca de El Desafío en sus cinco temporadas, pero Juandi ha tenido que sacarlo del agua por seguridad: “¡No! ¿Por qué me has sacado?”, ha gritado Manuel decepcionado.

A pesar de haberse convertido en el número uno de esta temporada, no ha salido conforme, convencido de que podría haber aguantado más.

Gracias a su esfuerzo de hoy, Manuel se posiciona en el tercer puesto del ranking de apnea de todas las temporadas de El Desafío. Sin duda, uno de los mejores momentos de la gala: lo hemos disfrutado, lo hemos vivido y, lo más importante, hemos sentido la emoción.

¡Dale al play para revivir este momentazo!