William Levy, a corazón abierto y tajante en su primera entrevista tras su ruptura: "La única que sufre no es Elizabeth"

William Levy está actualmente rodando en España y desde aquí el actor cubano ha ofrecido su primera entrevista a cámara donde se pronuncia sobre su ruptura con Elizabeth Gutiérrez.

Unas palabras muy esperadas ya que Levy no suele pronunciarse abiertamente sobre estos tema en los medios: "Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas, me han difamado", dice William al paparazzi Jordi Martin para el programa El gordo y el flaco.

"Ha sido un momento difícil no solamente para mi, sino para mis hijos. Una separación es de dos no de una sola persona, y en esa separación por medio hay dos niños, dos hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth, primero que ella están los niños. Aquí todo el mundo sufre", dice al respecto.

"El tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor, le di una vida increíble, unos hijos increíbles. A mis hijos les di una educación que ni ella ni yo habíamos tenido y para eso he trabajado toda la vida", explica.

Para seguir hablando sobre su relación: "Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales si no amor, respeto, admiración. Hay cosas que también a mi me faltan, y me han faltado todos estos años".

"Yo he callado no porque no tengo nada que decir, he callado por proteger a mis hijos", comenta sobre su silencio.

William Levy también se ha pronunciado sobre la polémica de cuando la policía acusó a su casa: "Llamaron a la policía por cuestiones que no son ciertas. Es triste, primero que nada si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. Tenía todo mi derecho a hacerlo porque estábamos separados, no vivía conmigo hacía cuatro meses Elizabeth".

El intérprete también aprovechó para desmentir muchas cosas que se han publicado: "Tengo una buena relación con mis hijos gracias a Dios, no es como han dicho por ahí".

"Nunca pasó nada, nunca pasaron las cosas de las que se me acusaron. Si hubiera hecho algo malo ya me hubieran llevado preso".

Hace un tiempo se informó que Elizabeth y él se podrían haber dado una nueva oportunidad porque ella regresó a la casa familiar, información que él ha matizado: "Tuvimos una conversación donde yo acepté que estuviera de vuelta y mis hijos aceptaron que estuviera de vuelta mientras yo no estaba en Miami, para que estuviera un rato con los niños y compartir con ellos, que creo que era lo más cordial, pero han pasado muchas cosas que si tú quieres pregúntale a mis hijos, ellos te dirán porqué ella ya no está en casa".

Por último, William Levy habla sobre cómo se encuentra en estos momentos a nivel sentimental: "Ahora que soy un hombre soltero, ¿por qué no darme el chance de conocer a alguien que me sepa valorar?", comenta.

"El día que tenga una pareja yo seré el primero en decirlo", declara. Para terminar siendo tajante: "No tengo pareja, no tengo novia y no estoy buscando eso en este momento. Estoy enfocado en mi trabajo, en mis hijos".