Elizabeth Gutiérrez confirma entre lágrimas su ruptura con William Levy tras 20 años juntos: "No pude dar más"

La relación de Elizabeth Gutiérrez y William Levy ha llegado a su fin. Ha sido la presentadora y actriz de raíces mexicanas quien ha confirmado que ya no está con el padre de sus dos hijos después de 20 años juntos. Hace varias semanas se intuía que la pareja estaba atravesando otra crisis ya que se habían dejado de seguir en Instagram.

Una nueva ruptura que llega después de haberse dado una nueva oportunidad y haber derrochado amor por España a finales del pasado 2023. Pero, ahora, Elizabeth Gutiérrez se ha sincerado con la ¡Hola! USA donde no puede contener las lágrimas mientras habla de su ruptura.

"Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida", explica mientras no puede contener las lágrimas.

"Como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, sabes", comenta en un vídeo publicado en Instagram haciendo referencia a estos últimos buenos momentos que vivieron juntos en su relación.

"Como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz", afirma.

Para después hablar sobre por qué ha tomado ahora esta determinación: "Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos. No era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso, tal vez, me ven en paz o feliz porque sé que no pude dar más. Di todo".

En medio de la entrevista reflexiona sobre sí misma en este etapa de su vida: "Veo una mujer que lucha, que se enfrenta, que calla, que protege. Una mujer que ama. También veo esa mujer fuerte, esa mujer que se ama así misma, que sabe lo que quiere y lo que no quiere".

Para terminar respondiendo qué es lo que esperaba de William Levy y que no logró a recibir: "Una relación es basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal".