Sale a la luz un vídeo de la policía en la casa de William Levy durante uno de sus encontronazos con Elizabeth Gutiérrez y su hija: "Ella ha visto muchas cosas"

La separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez está siendo muy convulsa. Desde que ella anunciara entre lágrimas su ruptura, las noticias sobre cómo están llevando todo estas últimas semanas no dejan de salir y es que van de altercado en altercado.

Recientemente se ha desvelado que la policía tuvo que acudir hasta en cuatro ocasiones al domicilio del actor de Café con aroma de mujer por distintos motivos. Ahora, ha salido a la luz un vídeo de la cuarta visita de los agentes en el que se ve la mala relación entre ellos y que hasta su hija se ha visto salpicada por ella. Al parecer, Kailey, hija del matrimonio, fue a la casa que tienen al sur de Florida con su madre y sus primas a recoger ropa porque, mientras su hermano Christopher ha decidido quedarse con su padre, ella ha optado por vivir con su madre.

Al llegar, la joven dijo que había una mujer en el cuarto de su padre y que el actor la empujó porque no quería que viera quién le acompañaba. En los vídeos difundidos por distintos programas y en redes sociales, que fueron grabados por la Policía de Florida, salen madre e hija en la puerta de la que era su casa con William Levy explicándole a la policía por qué decidieron llamar.

"Está en mi casa y hay otra mujer ahí. Se ha metido algo y tiene una mujer ahí", dice Gutiérrez a la policía. De fondo, Levy pide que le dejen tranquilo y su hija le dice: "No, déjanos tú en paz". A esto, Kailey añade: "Quiero verla, es mi casa y es mi padre. Vi una chica, vi sus piernas corriendo y él me decía: 'No soy como tu madre' ", cuenta a la policía.

Elizabeth se encarga de explicar que no tiene comunicación con William y que por eso fueron sin avisar: "Le tengo bloqueado porque siempre me está insultando, piensa que estoy con otro". En el vídeo se ve a Kailey especialmente afectada y su madre también justifica su comportamiento.

"Ha pasado por muchas cosas, ha visto muchas cosas. No está bien, ha tenido que crecer muy rápido porque yo lo bloqueé y él le envía mensajes a Kailey y por eso está involucrada, desafortunadamente", ha explicado. Además ha dicho por qué entró su hija y no ella: "Trata de protegerme porque sabe cómo me tocaría y que no lo haría con ella. Si entro en una confrontación con él, me tocará. Ella no quiere que eso suceda, porque sabe lo que es eso y no quiere que pase".

Además, Elizabeth le contó a la policía cómo está siendo la relación padre e hija en estos momentos: "Lo vemos dos veces a la semana cuando vamos a ver jugar a Christopher y ni siquiera la mira, no habla con ella, no la llama, no le envía mensajes para preguntarle si ha comido, si está bien, si necesita dinero. Y de pronto llama a las 11 de la noche para saber cómo está su hija. Obviamente se ha metido algo. Se pone loco los fines de semana porque se piensa que yo hago lo que él hace, y se pone loco". En el vídeo se ve también que les explicó a los agentes cómo es su situación económica: "Estoy viviendo de lo que me da mi familia. Estoy con un coche alquilado, esa es la situación en que me encuentro".

La policía entró a casa de William Levy e inspeccionó durante media hora todo el domicilio, pero no vieron que hubiese nadie más en el lugar como apuntaba Kailey. La policía insistió a madre e hija que estuviese haciendo lo que estuviese haciendo el actor, nada era un acto criminal y que ellos no podían hacer más.