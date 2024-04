La policía acudió en 4 ocasiones a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez: "Busqué la pistola para asegurarme que no había nadie"

La relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez vuelve a estar en el ojo del huracán después de que la presentadora confirmara en una entrevista, donde no pudo contener las lágrimas, que habían roto.

A lo largo de los más de 20 años que han estado juntos muchos son los altibajos por los que han atravesado. Pero, tras darse esta última oportunidad todo parecía que estaba encauzado y podía ser la definitiva.

Pero, ahora, el medio People en Español ha publicado una serie de altercados por lo que ha atravesado la pareja en estos últimos meses que acabaron con la visita de la policía en hasta 4 ocasiones a la casa que compartían ubicada al sur de Florida. El medio ha tenido acceso a los informes policiales.

Primera visita de la policía

El primero de ellos se registró el 28 de octubre de 2023 y se registra como un "altercado doméstico". Todo sucedió después de que ambos salieran a tomar algo con unos amigos y al llegar a casa empezaron a discutir, al parecer el motivo fue porque Elizabeth Gutiérrez considera que William Levy "bebe demasiado", según pone en el documento.

Para añadir, después, que cuando bebe William hace "comentarios groseros" a su pareja y que esperaba que el cubano pudiera encontrar ayuda para "su problema con la bebida". Aunque, el actor negaba este problema.

El informe terminaba con que la discusión había sido solo verbal.

Segundo altercado

El segundo episodio en el que la policía acude a la residencia de la pareja se fecha el 29 de enero. Un policía acude al domicilio a las 3 de la madrugada quien encontró a la presentadora llorando.

Elizabeth declara que William Levy había estado bebiendo en casa de un amigo y cuando llegó a casa entró gritándole que era una "jo..da p..a", ella mientras estaba durmiendo en el sofá con su hija Kailey, de 14 años.

Elizabeth relata que el actor cogió una pistola que se metió en la cintura para después subir a la plata de arriba de la vivienda para comprobar que no hubiera otro hombre.

La actriz sigue contando que cuando Levy va bebido tiene "alucinaciones" con que ella le es infiel. Además, comenta que creía que el intérprete tomaba drogas.

En la versión de William Levy explica que él creyó ver a través de la cámara de vigilancia que había un hombre en el armario de su habitación con Elizabeth. Motivo por el que llegó a su casa en ese estado y le dijo a Gutiérrez que se marchara porque no iba a permitir que tuviera relaciones en su casa mientras estaban sus hijos en ella. Aunque William no encontró a nadie en el hogar.

Levy negó que consumiera drogas y que cogió el arma como protección por si había otro hombre pero que bajo ninguna circunstancia apuntó a su pareja o a su hija con ella, declaración que afirmó Elizabeth.

El policía contactó a la Línea Telefónica de Abusos de la Florida, que tomó un reporte. Nadie salió herido.

Además, People en Español recoge unas declaraciones de William Levy sobre este altercado: "Se investigó el caso y me entrevistaron, entrevistaron a mi hija, a mi hijo, a Elizabeth y concluyeron que no estaba tomado ni nada. Pensé que había alguien en la casa, busqué la pistola para asegurarme de que no había nadie. Los policías vieron que no estaba tomado, y se hizo la investigación que se hizo".

Tercera llamada a la policía

Un agente llega a la casa de William Levy a las 11 de la noche porque estaba preocupado al no saber dónde estaba su hija. El actor comenta que tras "numerosos desacuerdos" su pareja había "decidido" abandonar la casa. Al irse, habían concluido verbalmente que la niña se iría con ella a vivir y su hijo de 18 años, Christopher, se quedaría con él.

El actor siguió contando al policía que por la mañana había preguntado a su hija dónde estaba el piso en el que vivía con su madre, momento en el que ella colgó el teléfono a su padre. Entonces a lo largo del día William había intentado ponerse en contacto con su hija o con Elizabeth Gutiérrez pero no había obtenido respuesta.

Por eso, el actor llamó a la policía para saber si su hija se encontraba bien: "Yo tengo que saber dónde está mi hija".

"Tenía que saber dónde está mi hija. Se comunicaron con ella, está bien. Entonces yo dije: 'Perfecto, gracias'", dijo William.

Cuarta vez que acude la policía

Fue justo al día siguiente, el 2 de marzo. Quien llama en esta ocasión a la policía es Gutiérrez. En el informe explica que ella acudió con su hija al domicilio de William Levy, junto con dos de sus primas.

La presentadora se queda fuera de la casa y Kailey entra con sus primas a la casa para recoger ropa pero, desde dentro, la joven llamó a su madre para comentarle que había habido un "altercado".

Kailey explica al policía que "escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal". Momento en el que la niña ve que la puerta está cerrada y empieza a golpearla. Entonces William Levy sale del dormitorio y "empuja" a su hija para evitar que entrara a la habitación pero no con intención de "hacerle daño".

William Levy explica al policía su versión. Él estaba en su habitación cuándo entra su hija pero no la escucha para después empezar a oír golpes en la puerta y gritos que dicen: "¿dónde está la p..a?".

El actor sigue diciendo que no permitió que su hija entrara en la habitación pero que no la empujó porque "nunca le haría daño a su hija". Además, aseguró que no había nadie más con él salvo la "señora de la limpieza".

El informe concluye con que no se había cometido ningún delito. Además, el medio obtiene unas declaraciones de William Levy sobre este altercado donde dice que no hubo violencia alguna:

"Después de un mes y medio [de haberse ido de la casa], Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro", dijo. "Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara".

"Pateó la puerta con sus dos primas, y yo les dije 'no pasan, este es mi cuarto, esta es mi privacidad y no vas a pasar con tus primas. Aquí no pueden pasar, este es mi cuarto, mi privacidad'", termina diciendo.