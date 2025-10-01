DE LAS ISLAS CANARIAS
¿De qué parte de España? William Levy nos revela sus orígenes y tiene descendientes españoles
William Levy nos habló sobre cuáles son sus orígenes y, entre ellos, el actor cubano nos confesó que hay algunos que proceden de España.
William Levy es uno de los actores cubanos más importantes del mundo. Levy nació en Cojímar, provincia de La Habana, el 29 de agosto de 1980. Pero con 14 años emigró a Estados Unidos, país donde actualmente reside.
La carrera de William es bastante internacional por lo que debido a su trabajo ha tenido que trasladarse a muchos países de América Latina o de Europa, para realizar sus distintos proyectos.
Por ello, el actor ha venido mucho a España en los últimos años donde ha desarrollado series y películas. En una de sus últimas visitas pudimos hablar con él donde le preguntamos sobre sus orígenes y si tenía algún descendiente español.
"Mi bisabuelo, que en paz descanse, era de las Islas Canarias. El papá de mi abuela", explicaba. Para después comentar: "Y por parte de mi abuelo. Era judío, él emigró de Turquía, cuando apenas tenía dos años. Emigró a Cuba".
Además, también nos comentó la ciudad española a la que se mudaría y si le gustaría vivir en nuestro país: "Sí, sí. Me encantaría ya encontrar el momento ese... donde puedo... yo quiero, pero donde me podría llegar acá y poder vivir acá".
"La verdad me gusta mucho, me encanta España", afirma. Para después seguir diciendo por qué le gusta tanto: "España es un país donde la gente vive. La gente trabaja para vivir, no vive para trabajar", terminaba diciendo.
