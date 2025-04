¿Ha sido una trampa? William Levy rompe su silencio tras ser arrestado: "La cosa huele mal"

El 14 de abril el actor William Levy fue detenido por la policía en la localidad de Weston, al sur de Florida, acusado de alterar el orden público y de allanamiento de morada tras un altercado ocurrido en un restaurante en el que, según testigo presenciales, iría en estado de embriaguez y habría opuesto resistencia a las autoridades, por lo que habría abandonado el lugar esposado.

Tras pasar la noche en el calabozo de la prisión de Broward, el protagonista de Café con aroma de mujer, el cubano habría declarado ante el juez y, posteriormente, habría quedado en libertad tras pagar una fianza de 500 dólares.

En sus primeras declaraciones tras su detención, Levy ha dado su versión de los hechos, asegurando que "estaba tomándome un traguito como solemos hacer" con un padre del equipo en el que juega su hijo en el restaurante Baires Grill, en Weston, y que lo único que hizo fue mediar en una discusión de éste con otra persona que se encontraba en el lugar: "De un momento a otro, él entra en una discusión con otra persona y me meto en medio para evitar que la situación fuera a más, y bueno, el que terminó esposado fui yo".

William Levy en Madrid | Gtres

Reconociendo que fue "una situación un poco incómoda" y negando que agrediese físicamente a nadie, el actor ha preferido no entrar en detalles sobre el cargo de allanamiento de morada, limitándose a apuntar que "tenían que llevarme por algo".

Además, tomándose con humor su detención, ha confesado que pasó "normal" la noche en prisión y que, aunque no sabe si hizo "buenos" amigos en su breve paso por la cárcel, "sí tengo nuevas amistades".

Sin embargo, la de William no es la única versión sobre lo sucedido, ya que diferentes medios de comunicación americanos apuntan a que el altercado habría comenzado cuando el actor, que estaba cenando con varios padres de amigos de su hijo, pidió una ronda de bebidas para todos, alrededor de unas 100 personas. Y fue cuando le llevaron la cuenta -excesivamente alta- él se habría negado a pagarla asegurando que ya había pagado su parte.

Y habría sido cuando el protagonista de Sacrilegio estaba discutiendo con el gerente del restaurante cuando habría intervenido una tercera persona al que, según testigos presenciales, Levy habría empujado. A continuación habría abandonado el restaurante, pero al regresar para coger su móvil -que se había dejado olvidado- los empleados decidieron llamar a la policía, produciéndose su detención al negarse a irse de allí sin su teléfono y presentar resistencia a los agentes.

El paparazzi Jordi Martin explica que ha hablado con William Levy tras su arresto

Además, el paparazzi Jordi Martín ha revelado en el programa de Univisión El gordo y la flaca que ha hablado directamente con William Levy, ofreciendo más datos de lo ocurrido, según el actor:

"William me cuenta que estaba pasando un rato agradable con su amigo, que estaban ahí tomando unos tragos, que habían varios fanáticos que le pidieron fotos, y que de repente cuando llegó la cuenta, la cuenta eran 519 dólares. Al amigo de William le pareció excesiva la cifra y le dijo al bartender '¿oye, qué es lo que está pasando con esta cifra, por qué es tan alta? ¿Es porque es William Levy, nos estáis estafando?' Y ahí es cuando uno de los trabajadores del lugar se puso a reír, se enojó, y es cuando entablan una pequeña discusión y William se levanta para poner paz: 'Tranquilos chicos, no pasa nada, está todo bien'", explica el español.

"Ahí es cuando se presentan 10 policías, le piden la identificación a cada uno y les dicen: 'os podéis conducir para vuestra casa'. William no es que regrese para buscar ningún teléfono, eso no es verdad. William regresa para decirle: 'oiga agente ¿porqué ustedes nos han tratado así? Que no considero que el trato haya sido el más adecuado'. Y es cuando el policía le dice: 'te quedas arrestado', se lo llevan a la prisión", comenta sobre los hechos.

Aunque, Jordi Martín va más allá, y dijo esta información sobre el motivo que podría haber detrás: "La dueña del restaurante del altercado es íntima amiga de Elizabeth Gutiérrez y me traslada que diga que la cosa huele mal, que podría ser una trampa que le podrían haber puesto a William Levy".

Tras decir esto el presentador del programa quiso recalcar: "Como ese restaurante está en Weston y ellos viven ahí, seguro que Elizabeth Gutiérrez ha ido a este restaurante en muchas ocasiones. Pero de que vayan a hacerle un set up a William Levy, yo lo dudo", dejo Raúl Molina.