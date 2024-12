Raven-Symoné se hizo su primera reducción de pecho y una liposucción a los 15 años por presión para hacer una serie

Raven-Symoné empezó su carrera como actriz siendo solo una niña primero en The Cosby Show y luego en proyectos de Disney Channel como Raven o The Cheetah Girls.

Pero al llegar a la adolescencia la actriz tuvo que soportar enormes críticas por su cuerpo donde no paraban de llamarla "gorda". Ahora, el podcast que tiene junto a su esposa Tea Time with Raven and Miranda la artista ha confesado que le presionaron para hacerse su primera reducción de pecho siendo menor de edad.

"Tuve mi primera reducción de pecho a los 15 años", comenta. "Pasé de una triple D a una B". Para luego añadir: "Alguien dijo que necesitaba hacerlo para poder hacer una serie".

Una decisión donde su padre "le sugirió enfáticamente" que se lo hiciera. A lo comenta que le dijo: "Pensé: si me hago una liposucción, ¿la gente dejará de llamarme gorda? Y así, obtuve un doble premio".

Raven-Symoné | Getty

Raven tuvo una convulsión al despertar de la operación y asegura que sigue teniendo cicatrices en la actualidad. Y termina diciendo que cuando subió de peso su pecho volvió a aumentar y, después, se volvió a someter a otra intervención.

"Todavía eran demasiado grandes para los sentimientos de los demás", dice. Aunque alaba que hoy en día se haya producido cierto cambio en esta mentalidad: "Ahora existe esta hermosa aceptación del cuerpo que no tuve cuando era niña".