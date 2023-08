Raven-Symoné habla de las duras operaciones de estética que se hizo antes de los 18 años: "Me llamaban gorda"

Raven-Symoné se convirtió en un icono tras protagonizar la icónica serie de Disney Channel, 'Raven', entre 2003 y 2007. La cómica serie tuvo tanto éxito que en 2017 se desarrolló 'Vuelve Raven', una secuela que continúa emitiéndose hoy en día y ya cuenta con 6 temporadas.

Symoné siempre se ha mostrado muy sincera y abierta con sus fans hablando sobre las dificultades que encontró siendo actriz infantil, compartiendo que sentíavergüenza corporal y relatando supérdida de peso sin apenas realizar ejercicio.

Raven-Symoné | Getty

Recientemente, la actriz ha confesado que, en el pasado, se sometió a diferentes operaciones estéticas, entre ellas, unaliposucción y dos cirugías de reducción de senos. La actriz ha relatado experiencias que "nunca antes había compartido" y ha reflexionado sobre dichas decisiones durante su podcast 'The Best Podcast Ever' que comparte junto a su mujer, Miranda Pearman-Maday.

Raven ha asegurado que su padre le "sugirió encarecidamente" que se "redujera los senos" y se sometió a dicha operación "antes de los 18 años". "Me dijo: 'Para que no te sientas mal, ¿hay algo que quieras?'", ha comenzado explicando la actriz. "Yo estaba como, '¿Qué? Sí, si me hago una lipo, ¿la gente dejará de llamarme gorda?' Entonces, obtuve un dos por uno".

Symoné también ha compartido que, durante una de las operaciones, tuvo un susto médico. "En la primera operación, en realidad tuve una convulsión cuando me desperté de la cirugía. Recuerdo despertarme y ver todo. Pensé, no. Empecé a tener la boca seca y no podía respirar, luego me desperté y estaban como, 'Tuviste una convulsión'", ha relatado y ha afirmado que dicho recuerdo todavía la "asusta un poco".

Raven-Symoné | Getty Images

"Fue un desastre, ser tan joven y el dolor de todo, cariño. Me disocié, por lo que la recuperación fue un poco dolorosa", se ha sincerado. "Tenía cicatrices, todavía tengo tejido cicatricial hasta el día de hoy. Gané peso después y tuve volver a sacar un poco más rápidamente porque todavía eran demasiado grandes".

"Las camisas me quedan bien, pero a pesar de que me hice la reducción de senos, nadie lo sabía a esa edad, y todavía me criticaban en las redes sociales porque no era tan flaca como todos los demás y todavía me llamaban gorda", ha asegurado Raven. "Entonces, es como si lo hicieras y todavía no es lo que todos quisieran ver".