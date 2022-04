Raven-Symoné cuenta el secreto de cómo ha perdido casi 20 kilos "sin hacer ejercicio"

Tener conciencia sobre lo que uno ingiere en ocasiones es el primer paso para conseguir el físico que se desea. Por ello, cuidar la dieta es capital a la hora de perder peso, y eso es lo que hizo Raven-Symoné, tras perder "una tonelada".

La actriz, que fue estrella de Disney en la serie 'Raven', ha vuelto a dar detalles de la transformación física que experimentó tras perder más de 20 kilos.

El año pasado, la artista de 36 años reveló que su objetivo era asegurarse de que su cuerpo estuviera sano y, para ello, se centró exclusivamente en su dieta: "Intento tener déficit de carbohidratos tanto como puedo. Hago muy poco ejercicio y me aseguro de tener un mínimo de 14 horas de ayuno entre la cena y el desayuno".

Gracias a ello, se mostró muy contenta con su notable cambio. Y ahora, ha hablado del secreto para conseguirlo. La intérprete lo ha hecho en el programa The View, asegurando que eliminó todo rastro de azúcar de sus comidas: "Digo que hay que darle una patada al azúcar porque es una droga adictiva, y yo era adicta a ella en forma de trigo o en su forma natural. Y ya está fuera de mi cuerpo".

"Consumo alimentos integrales. Y, de hecho, hablo con alguien aquí en The View todos los días sobre el ayuno porque hago el ayuno intermitente y también el prolongado", ha explicado sobre este régimen alimenticio que consiste en restringir calorías sin consumir nada de comida durante períodos de tiempo prolongados a lo largo del día.

Pero nada de esto hubiera sido posible sin su esposa, Miranda Pearman-Maday, según ha confesado: "Con su ayuda, orientación, amor y fantásticas habilidades culinarias, me ayudó a dejar el azúcar".

"Lo que me hizo querer cambiar fue ella", ha afirmado, pues comenta que "quiero estar aquí para ella todo el tiempo que pueda", ya que descubrió parámetros de su estado de salud que no eran sanos para alguien de su edad, y eso le preocupó. "No quiere que tenga una muerte prematura", trasladó Raven-Symoné en su momento las palabras que le dijo su pareja, con la que lleva casada desde 2020.

