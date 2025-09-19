Muere el actor de Anatomía de Grey y Embrujadas Brad Everett Young a los 46 años tras un trágico accidente

El actor Brad Everett Young, conocido por sus apariciones en series como Anatomía de Grey o Embrujadas, ha fallecido a los 46 añostras un accidente de coche en Los Ángeles, según ha confirmado su publicista Paul Christensen.

Entre los trabajos más destacados de Young están sus papeles en series como Yo y el mundo, Felicity, Embrujadas o Sensación de vivir. En Anatomía de Grey interpretó a un paciente en la quinta temporada.

También actuó en películas como Los Ángeles de Charlie, Dicen por ahí... o Jurassic Park 3.

Además de su carrera como actor, Young fundó Dream Loud Official, una organización sin ánimo de lucro dedicada a mantener los programas de arte y música en las escuelas.

Young también trabajaba como fotógrafo de celebridades; entre sus retratos se encuentran figuras como Sarah Michelle Gellar, David Harbour, Seth Green, Emma Caulfield Ford, y Gilles Marini.

"La pasión de Brad por las artes y por las personas que hay detrás de ellas era incomparable. Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official", decía Paul a Entertainment Weekly.

"Su familia pide sus oraciones y agradece que se respete su privacidad en estos momentos", concluía.

Los hechos ocurrían el domingo 14 de septiembre por la noche, cuando Brad volvía solo en su coche después de haber visto una película y su vehículo impactó con otro que viajaba en dirección contraria en la autopista.

Young murió en el lugar del accidente, pero el otro conductor ha sobrevivido después de resultar herido y ser hospitalizado.