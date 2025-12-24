Actores de Nickelodeon encuentran a Tylor Chase tras saber que vive en la calle para ayudarlo: "El proceso está en marcha"

Antes de Navidad se publicaba un vídeo en TikTok donde mostraban al actor infantil Tylor Chase viviendo en la calle en situación de vulnerabilidad.

Chase se dio a conocer en la serie de Nickelodeon Ned's Declassified School Survival Guide. Tras hacerse viral el vídeo el también actor infantil Shaun Weiss publicó un vídeo para ayudar a encontrar a Tylor y brindarle ayuda.

De esta forma se pudo en contacto con un amigo suyo llamado Jake Harris, quien sabía que podría ayudarlo. Así, Jake salió a las calles de Los Angeles para encontrar a Tylor.

"Lo encontramos. Nos sentamos con él durante una hora mientras su padre y muchos compañeros lo llamaban por teléfono. Ellos le explicaron lo mucho que lo amaban y lo mucho que quieren/necesitan ayudarlo. Él está ahora en contacto con la gente adecuada para que le den la ayuda que necesita. Tiene una habitación de hotel esta noche para darle tiempo para que tome su propia decisión", escribía en Instagram.

Horas después volver a escribir lo siguiente: "Me encontré con Tyler esta mañana. Parece estar bien descansado y de buen humor. La ciudad de Riverside le proporcionó transporte y un servicio que lo ayudará. Desafortunadamente, no estaba listo para irse esta mañana. La ciudad ya tiene el número de teléfono del padre de Tyler y se encargará de conseguirle ayuda. Un amigo cercano también vendrá hoy para hablar con él. El proceso ya está en marcha".

Así, tras este primer acercamiento lograron ponerse en contacto con un compañero de Tylor en la serie de Nickelodeon, Daniel Curtis Lee quien no dudó en acercarse hasta donde se encontraba e intentar poner su granito de arena.

Así, vemos cómo primero se encuentran, para después invitarlo a comer pizza donde hicieron una videollamada con el protagonista de Ned's Declassified School Survival Guide Devon Werkheiser, por último, llevarlo a una habitación de hotel para que pase la semana de Navidad.

Lee compartió un vídeo en Instagram donde comentaba que Chase había podido volver a hablar con su padre, algo que animo a Tylor: "Dar amor es todo lo que podemos hacer; realmente podemos darle algo de tiempo a la gente, y estoy feliz de que haya podido tener esa conexión con su padre".

"Parecía súper receptivo... a la conversación" sobre su futuro y "en un momento estuvo rezando un poco", explicaba Daniel.

También comentó que se puso en contacto con su madre quien le advirtió que darle dinero en efectivo "podría ser peligroso" y que quería "respetar sus deseos".

Junto al vídeo escribe para ver si alguien conoce la forma de poder encontrar un centro para iniciar el proceso de desintoxicación: "Si alguien conoce algún centro de rehabilitación o recuperación que acepte a Tylor Chase con una beca, por favor, contáctenme. También busco la orientación de un asesor financiero para establecer un fideicomiso donde los fondos se liberen solo después de completar con éxito un programa".

"Queremos hacerlo de la manera correcta: de forma segura, estructurada y con apoyo. Les envío mucho cariño a todos los fans de Ned que le han mostrado su cariño y apoyo. Significa mucho para mí".

Una situación muy complicada pero en la que se ha dado un primer paso para ver si finalmente pueden ayudar a Tylor Chase.