El preocupante estado del actor infantil Tylor Chase: Viviendo en la calle y en situación de vulnerabilidad

Hollywood es el lugar de los sueños para muchos pero también puede convertirse en una pesadilla. Ahora un vídeo ha mostrado al complicada situación que vive el actor infantil Tylor Chase, quien se dio a conocer coma una de las estrellas de Nickelodeon.

Tylor Chase en Ned's Declassified School Survival Guide | Nickelodeon

El vídeo en cuestión de TikTok muestra como una mujer graba a Tylor en Riverside, California, donde se puede apreciar que está en una clara situación de vulnerabilidad mientras se le escucha que le pregunta:

"¿Aparecía en Disney Channel? Nickelodeon. ¿En qué serie? Ned'sDeclassifiedSchoolSurvivalGuide. Oh sí eres ese chico, me acuerdo de ti".

Junto al vídeo escribía: "Qué triste me encontré con el chico que actuaba en Nickelodeon. Recuerdo verlo de niño. Si alguien quiere donar, hay un Gofund Me en línea".

No es el primer vídeo o foto que aparece Tylor Chase así. Hace meses ya salieron otras imágenes donde se creó este Gofund para ayudarlo, aunque su madre escribió unos mensajes donde decía que lo que necesita era ayuda profesional.

"Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza. Aprecio su esfuerzo, pero el dinero no le sería de beneficio".

Tylor Chase nació tiene actualmente 36 años. Nació en Arizona pero siendo muy pequeño arrancó una carrera como actor infantil en series como: Manual de supervivencia escolar de Ned o Todo el mundo odia a Chris.