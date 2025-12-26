Tylor Chase destroza la habitación de hotel que le consiguió un actor de Nickelodeon tras saber que vive en la calle

Días antes de Navidad un vídeo publicado en TikTok revelaba la dura situación que sufre el actor de la serie de Nickelodeon Tylor Chase, quien vive en la calle a los 36 años.

Debido a este vídeo varis actores han intentado ayudar a Tylor. Primero fue el actor infantil Shaun Weiss quien pidió encontrarlo para ofrecerle ayuda.

Y, después, su compañero de Ned's Declassified School Survival Guide,Daniel Curtis Lee se reunió con él, le dio de comer y le consiguió una habitación de hotel para que pasara estos días de Navidad y pensara si quería ayuda.

Ahora, Curtis ha publicado un vídeo en TikTok donde comenta: "Felices fiestas a todos. Espero que estén en un lugar agradable y cálido con sus familias".

"Desafortunadamente, Tylor Chase no lo es, y este es el caso de millones de otros estadounidenses".

"Esa noche recibí una llamada del hotel, enfadados. La puerta estaba abierta. ¿Por qué está el microondas en la bañera? El frigorífico está tirado en el suelo. Estoy devastado".

"Su familia me dijo que ellos habían intentado antes ayudarlo con una habitación de hotel pero no funcionó", empieza explicando.

Para después criticar el mal funcionamiento de los sistemas sociales: "No entiendo cómo podría implementarse un sistema así, ¿verdad?"

"Tenemos todos estos sistemas sociales que deberían brindar ayuda a las personas con problemas de salud mental y de drogadicción, ¿no? Los contribuyentes votan sobre estos temas constantemente".

Para terminar diciendo que quiere seguir ayudando a Tylor Chase pero no sabe bien cómo proceder: "Creo que es hora de solicitar la ayuda del 51 al 50, pero también necesito la opinión de todos ustedes. ¿Creen que es justo que un tercero solicite la ayuda y permita el ingreso de alguien en un centro cuando se sabe que necesita el tratamiento y padece una discapacidad mental grave?".

"Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde para Tyler. Tenemos que hacer algo, chicos. Y solo quiero que me den una pequeña pista", concluye.

El padre del actor habría revelado que Tylor Chase padece bipolaridad y esquizofrenia, la familia intentó ayudarlo durante un tiempo pero parece ser que el actor dejó la medicación.