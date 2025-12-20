Muere el actor William Rush a los 31 años: "Estamos profundamente destrozados"

La actriz británica Debbie Rush, conocida por participar en la emblemática serie Coronation Street, ha confirmado la muerte de su hijo, el también actor William Rush a los 31 años.

Lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta personal de Instagram donde escribía junto a una foto de su hijo:

"Nuestro hermoso bebé, William, falleció el 17 de diciembre. Como familia, estamos profundamente destrozados y no hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos.

Incluso en nuestro momento más difícil, William nos dio el regalo más preciado. Al ser donante de órganos, ha dado esperanza y vida a otras familias, pensando en los demás hasta el final. Su bondad y amor siempre formarán parte de su legado.

Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos este dolor inimaginable. William siempre será querido, siempre lo extrañaremos y estará por siempre en nuestros corazones".

Muchos son los mensajes de condolencias que ha recibido la intérprete, entre ellos el de Aimee Lou Wood (The White Lotus) con la que coincidió en la serie Daddy Issues.

William Rush era actor y cantante siendo su papel de Josh Stevenson en el drama de secundaria Waterloo Road uno de los más destacados de su carrera.